В стране могут появиться частные судебные приставы

Торгово-промышленная палата заканчивает разработку проекта закона "О частных судебных исполнителях". В ближайшее время в палате пройдет итоговое общественное слушание законопроекта, после чего документ будет направлен в Минюст России.

Право на применение силы в любом случае останется только у государственных приставов. Фото: Григорий Сысоев/ ТАСС

Инициатива гарантирует: ни один гражданин не пострадает от ночного нецензурного звонка частного пристава, ни один подъезд должника не будет исписан неприличными надписями. Предполагается, что частные исполнители займутся исключительно делами, где должниками являются юридические лица или индивидуальные предприниматели.

Зато обычный гражданин вполне сможет прийти в контору частного судебного пристава, если надо получить, например, деньги с магазина или страховой компании, присужденные судом.

Так что обманутые потребители вполне могут протоптать народную тропу в будущую Федеральную палату частных судебных исполнителей. При условии, конечно, что предложение будет принято.

Предполагается создать систему, схожую с адвокатурой и нотариатом. Стать частным приставом сможет только гражданин в возрасте от 25 до 75 лет с высшим юридическим образованием и сдавший квалификационный экзамен. Иностранцев, судимых или имеющих какие-то психические заболевания в дело не возьмут. Каждый частный пристав сможет открыть собственную контору и завести печать с гербом. При этом точно нет речи о приватизации или роспуске Федеральной службы судебных приставов. Палата частных приставов в случае создания станет скорее дополнением к действующей системе и возьмет на себя дела, которые сейчас находятся в мертвой зоне. При нынешней огромной нагрузке на приставов множество судебных решений долго остается не исполненными.

Даже если делом будут полномочны заниматься частные приставы, у гражданина в любом случае останется выбор: идти с исполнительным листом к ним или в государственную службу.

Один из разработчиков законопроекта, член Общественного совета Федеральной службы судебных приставов РФ Алексей Кравцов, подчеркивает, что нельзя путать коллекторов и частных судебных исполнителей.

Обычный гражданин сможет прийти к частному приставу, если надо получить, например, деньги с магазина или страховой компании, присужденные судом

"К коллекторам частные приставы не имеют никакого отношения, - говорит он. - Коллекторы занимаются возвратом долгов без судебного решения, то есть на досудебной стадии".

Так что у коллекторов своя сфера, у частных судебных исполнителей - своя.

"Частные приставы начинают работать, когда судебное решение вступило в законную силу и не исполнено добровольно", - подчеркивает Алексей Кравцов.

Законопроект особо оговаривает, что частное судебное исполнение нельзя считать предпринимательской деятельностью. Так что, строго говоря, частный пристав не бизнесмен, а официальное лицо.

"Частный пристав будет работать только с теми должниками, которые зарегистрированы в границах субъекта России, где зарегистрирован сам частный пристав, рассказывает Алексей Кравцов. - Однако сами исполнительные действия он сможет проводить по всей стране, в зависимости от местонахождения имущества должника. Единый Реестр частных приставов и их территориальная принадлежность будут размещены в общем доступе. Стоимость услуг частного пристава будет составлять около 7 процентов от суммы возвращенных средств, а также из фиксированных платежей за совершение технических действий согласно символическим тарифам, утверждаемым палатой".

По проекту стоимость услуг частного судебного исполнителя будет составлять 7 процентов от суммы взысканных средств. Фото: iStock/ Andrey Popov

Количество должностей частных судебных приставов будет ограниченным. Предполагается, что число вакансий определит министерство юстиции вместе с Федеральной службой судебных приставов и Федеральной палатой частных судебных исполнителей.

Кстати, сама идея создания системы частного судебного исполнения обсуждается очень давно. По мнению экспертов, государственные приставы часто закрывают за невозможностью взыскания (то есть по сути бессильно разводят руками), даже такие дела, где что-то взыскать было вполне реально, если приложить время и силы. Но времени у рядового пристава нет из-за громадной нагрузки. Одному приставу нередко приходится вести несколько тысяч дел, неудивительно, что к нему порой выстраиваются очереди.

Как рассказывает Алексей Кравцов, во многих странах исполнением судебных решений занимаются именно частные судебные приставы. Они имеют лицензию местного министерства юстиции и даже наделены полномочиями проводить какие-то принудительные действия. Например, такие исполнители вправе со своей лицензией частного судебного пристава и с исполнительным листом обратиться к судье и получить от него постановление на совершение всех необходимых исполнительских действий.

Частные судебные приставы смогут подключаться к защите потребителей, разыскивая тайные счета компаний-обидчиков

"Надо арестовать имущество? Обратился к судье, получил постановление на арест, - рассказывает Алексей Кравцов. - Надо войти в помещение для описи имущества? Обратился к судье, получил постановление на доступ в помещение. И т.д. Стоит эта услуга за рубежом от 20 до 30 процентов от возвращенной суммы исполненного судебного решения. То есть оплата услуг происходит от результата. И все работает! К примеру, на сайте итальянского министерства юстиции размещен список из 360 лицензированных частных судебных приставов. Получается, для того,чтобы система работала эффективно, необязательно она должна быть государственной. Она может быть и частной".

Однако в наших реалиях многими экспертами представляется более подходящей комплексная система, когда действуют и государственная, и негосударственная службы.

Законопроектом также предусматривается принятие Кодекса профессиональной̆ этики частных судебных исполнителей, за нарушение негосударственных приставов будут привлекать к дисциплинарной ответственности и даже лишать статуса. "Уверен, что данная инициатива имеет крайне важное значение, - полагает советник Федеральной палаты адвокатов Александр Боломатов. - Много лет практикующие юристы говорили, что введение в России общемировой практики по созданию частных судебных приставов совершенно необходимо. Многие аспекты работы судебных приставов совершенно не требуют от приставов наличия статуса государственного чиновника, а скорее нуждаются в применении частной инициативы. Поиск искусственно сокрытого имущества должников, работа с кредиторами - это все виды деятельности, которые не требуют оказания именно государственных услуг. С нетерпением ждем введения данного института, а также ожидаем, что лучшие мировые практики работы частных приставов будут восприняты нашей системой".