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07.10.2019 18:39
Рубрика: Общество

Без умысла не сажать

Вячеслав Володин: В законопроекте о врачебных ошибках нужно учесть мнения всех сторон
Текст: Татьяна Замахина
Российская газета - Федеральный выпуск № 225(7983)
В поиске оптимального решения для принятия закона о квалификации врачебных ошибок необходимо учесть мнения всех заинтересованных сторон, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на съезде Национальной медицинской палаты в Москве. На своем съезде объединение медиков представило ряд инициатив, обсудив их с руководством Госдумы, Минздрава России, Следственного комитета.
Вячеслав Володин тоже призвал активнее решать вопрос с дефици-том медиков. Фото: duma.gov.ru Вячеслав Володин тоже призвал активнее решать вопрос с дефици-том медиков. Фото: duma.gov.ru
Вячеслав Володин тоже призвал активнее решать вопрос с дефици-том медиков. Фото: duma.gov.ru

Одна из таких проблем - защита врачей от необоснованного уголовного преследования. Национальная медицинская палата (НМП) твердо стоит на необходимости декриминализации наказания за врачебные ошибки. Президент палаты Леонид Рошаль уверен, что за "неумышленное осложнение" пациента врач сидеть не должен. "Человек не станок, его механизм многогранен", - подчеркнул он. Медики считают, что в Уголовном кодексе РФ необходимо ввести альтернативные лишению свободы виды наказания (об этом говорится в проекте решения съезда). Кроме того, медсообщество рекомендует четко прописать в законодательстве, в каких случаях инцидент действительно был ошибкой врача, а где имела место преступная небрежность.

Надо четко определить границы врачебной ошибки и указать, в каких случаях наступает ответственность

- За неумышленное осложнение врач должен сидеть в тюрьме? - прямо спросил знаменитый врач у участника съезда, председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина.

- Конечно, нет, - подчеркнул глава СК РФ, вызвав аплодисменты делегатов съезда.

Он сообщил, что в ведомстве поддерживают предложения медиков о том, что надо четко определить границы врачебной ошибки и указать, в каких случаях наступает ответственность. Врач имеет право ошибиться, подчеркнул Бастрыкин. Но надо, как и предлагают медики, прописать, "где это действительно врачебная ошибка, а где - преступная небрежность".

Фото: Алексей Никольский/ТАСС
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"Никаких политических уголовных дел против врачей мы не возбуждаем и не собираемся", - заверил Бастрыкин. В доказательство он привел статистику, которая доказывает, что в суд попадает лишь примерно десятая часть от тех уголовных дел, которые расследуют в СК. Остальные обоснованно прекращаются из-за установления некриминального характера врачебной ошибки, пояснил Бастрыкин. Но нельзя и относиться к проблеме, что называется, спустя рукава. Ведь с 2015 года растет число заявлений о ненадлежащем качестве медпомощи, заявил глава СК. Причем не только от граждан, но и от органов здравоохранения.

Глава Росздравназдора Михаил Мурашко со своей стороны поддержал идею о декриминализации наказания для врачей.

Наказывать, конечно, нужно, считают медики - но обоснованно. В рекомендациях съезда содержится предложение создать систему центров независимой медицинской экспертизы на основе единой методологии. Медиков надо активнее привлекать к экспертизе врачебных ошибок, считают врачи.

Кабмину НМП рекомендует разработать концепцию страхования профессиональной ответственности медработников. В перспективе проблему может решить введение саморегулирования - решать проблемы в медсфере должны профессионалы, заявил Леонид Рошаль.

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Вячеслав Володин подчеркнул, что важно найти оптимальное решение по готовящемуся законопроекту об ответственности за врачебные ошибки. Дискуссия должна проходить с участием правоохранителей и самих медиков, заявил он. "Было бы правильно, чтобы вы (представители медицинского сообщества) свою точку зрения высказали, представители Следственного комитета, прокуратуры высказали свою точку зрения, и затем уже по итогам обсуждения вышли на принятие решения, которое было бы сбалансированным", - сказал спикер Госдумы.

На съезде обсуждались и другие важные темы, среди которых - дефицит врачей. В целях восполнения кадров следует рассмотреть вопрос об увеличении бюджетных мест в высших и средних медицинских учебных заведениях, говорится в рекомендациях НМП. Выпускников медвузов, которые отучились на бюджетной основе, надо обязать отрабатывать в течение трех лет по полученной специальности, считают врачи. Вячеслав Володин тоже призвал активнее решать вопрос с дефицитом медиков - иначе не удастся выйти на решение задач президента РФ. Для этого, в частности, надо повышать эффективность бюджетных расходов - деньги доводить до регионов в январе. И этот вопрос будет решаться - кабмин и глава государства поддержали предложения депутатов на эту тему, сообщил спикер.

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