Видео: Объявление лауреата Нобелевской премии по физиологии и медицине

С понедельника в столице Швеции начнут называть лауреатов Нобелевской премии. Первого обладателя награды объявят в области физиологии и медицины.

Далее, 8 октября, назовут лауреата по физике, 9 октября - по химии, 10 октября - по литературе (сразу двое - за 2018 и 2019 годы), 14 октября - по экономике. Обладателя премии мира объявят 11 октября в Осло.

Вручение премии состоится 10 декабря в Стокгольме. Победителей наградят золотыми медалями с портретом Нобеля и дипломами. Также каждому лауреату положено денежное вознаграждение в размере девяти миллионов крон, что превышает сумму 900 тысяч долларов.