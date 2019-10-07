Видео: Взбесившийся олень устроил погром в парикмахерской Нью-Йорка

Шокирующие кадры с взбесившимся оленем, который прыгнул и разбил окно парикмахерской в одном из районов Нью-Йорка, быстро распространились в американских соцетях, вызвав изумление пользователей.

На записи с камеры видеонаблюдения видно, как олень разбивает окно в парикмахерскую в Лонг-Айленде и прыгает прямо над головой женщины, сидящей на диване спиной к окну в ожидании стрижки. Олень задел посетительницу, которая, по ее словам, едва не получила сердечный приступ.

Телекомпания News12 Long Island сообщила после разговора с владельцем салона Дженис Эредиа, что женщина была госпитализирована с травмами головы и ноги, но с ней уже все в порядке. Эредиа стригла волосы, когда в салоне появился олень. "Я просто не могу поверить, что это произошло, особенно у нас, на оживленной дороге, - сказала Эредиа. - Я сначала подумала, что это была машина. Но когда я обернулась, то увидела оленя, прыгнувшего в окно".

Уже спустя несколько секунд олень покинул салон через входную дверь. У него на рогах, отмечает Fox News, остался длинный шнур от выпрямителя для волос.

Для специалистов остается совершенно непонятным, как дикое животное оказалось в столь оживленном районе многомиллионного города и почему решило прыгнуть в парикмахерский салон.