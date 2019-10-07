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07.10.2019 07:54
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Выявлена смертельная опасность лака для ногтей

Текст: Оксана Грибанова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Эксперты призывают быть осторожнее с регулярным использованием лака для ногтей, так как в нем присутствуют высокотоксичные вещества. Так, чтобы лак для ногтей не становился слишком густым, не трескался, создавал блеск, выглядел гладким и ровно лежал на ногтях, в него добавляют формальдегид, толуол и дибутилфталат.

Как пояснила НТВ инженер-исследователь института органической химии им. Н. Д. Зелинского РАН Ольга Мулина, формальдегид, по некоторым данным, способен провоцировать онкологию. А такой компонент как дибутилфталат оказывает влияние на эндокринную и репродуктивную системы.

Фото: iStock
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Кроме того, во время процедуры под воздействием ультрафиолетовой лампы концентрация токсичных веществ увеличивается.

Токсиколог Евгений Ковалев предупредил, что последствия использования лака могут проявиться через много лет.

- Большая вероятность развития цирроза, большая вероятность обструктивного бронхита, - отметил эксперт.

Специалисты предупредили, что особенно могут быть опасны лаки для ногтей после того, как у продукта истекает срок годности. В этом случае могут появляться новые токсичные соединения.

Общество Здоровье
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