Зеленский поручил упростить пересечение линии соприкосновения в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский поручил кабинету министров проработать вопрос об упрощении процедуры пересечения линии соприкосновения в Донбассе. Об этом говорится тексте указа, опубликованного на сайте главы государства.

Согласно этому документу, правительству необходимо безотлагательно заняться этим вопросом, упростить процедуру перемещения лиц и товаров, решить вопросы с созданием, обустройством, функционированием и обслуживанием контрольно-пропускных пунктов.

Отдельным пунктом правительству поручено заняться ремонтом автомобильных дорог общего пользования государственного значения Старобельск-Луганск-Хрустальный-Макеевка-Донецк и Северодонецк-Новоайдар.

При этом Генштабу ВСУ и Луганской областной государственной администрации придется в кратчайшие сроки - до 27 ноября - восстановить мост в Станице Луганской. На военных же ляжет обязанность обеспечить охрану строительных материалов.