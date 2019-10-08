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08.10.2019 16:55
Рубрика: Экономика

"Аэрофлот" - номер один в Восточной Европе

Текст: Екатерина Некрасова
Крупнейший российский авиаперевозчик компания "Аэрофлот" второй год подряд признана победителем международной премии Business Traveller Awards. Она стала лидером в номинации "Лучшая авиакомпания Восточной Европы".
"Аэрофлот" подтвердил свое глобальное лидерство в премиальном сегменте, второй год подряд выиграв престижную международную премию Business Traveller Awards. Фото: Предоставлено компанией "Аэрофлот"

Престижная награда в сфере авиаперевозок была вручена на торжественной церемонии, которая прошла в Лондоне. Одержав вторую победу подряд, "Аэрофлот" подтвердил свое глобальное лидерство в премиальном сегменте.

Отметим, что эта награда вручается ежегодно с 1988 года. Учредителем премии является авторитетный британский журнал Business Traveller. Это весьма популярное международное издание, которое рассказывает о путешествиях премиального уровня.

Выявить наиболее достойных представителей глобального туристического сектора организаторам помогло читательское голосование. То есть победителей в различных номинациях, а их насчитывается несколько десятков, определили сами туристы.

Это не только объективная, но и очень весомая оценка. Ведь аудиторию журнала Business Travelle, учрежденного в Великобритании еще в 1976 году, составляют взыскательные деловые путешественники, предпочитающие премиальный уровень сервиса вне зависимости от маршрута и целей поездки.

Сегодня Business Travelle - это ведущий глобальный медиа-бренд в сфере туризма, который объединяет 14 печатных изданий и интернет-порталы в разных регионах мира.

В индустрии путешествий награда Business Traveller Awards является одной из самых желанных и престижных. Достаточно сказать, что в число победителей регулярно попадают ведущие авиакомпании мира, известные эталонным сервисом, - такие как Emirates, Qatar Airways, Singapore Airlines, American Airlines, Lufthansa, Virgin Atlantic и Swiss Airlines. Не затерялся в этом списке и крупнейший российский авиаперевозчик.

"Мы с удовлетворением вновь принимаем престижную награду от британского издания Business Traveller, - заявил генеральный директор ПАО "Аэрофлот" Виталий Савельев. - Консолидированное мнение искушенных бизнес-пассажиров, выбирающих "Аэрофлот", подтвердило лидерские позиции ведущей российской компании в премиальном сегменте международных авиационных перевозок. Наши ключевые конкурентные преимущества - пунктуальность, оптимальное соотношение "цена-качество" и широкие транзитные возможности - залог успешной реализации нашей "Стратегии-2023", нацеленной на дальнейшую экспансию "Аэрофлота" на мировом рынке".

"Аэрофлот" по праву гордится внушительным списком международных наград. Они отражают высокую оценку работы компании не только со стороны экспертного сообщества, но и со стороны пассажиров.

Кроме того, регулярные победы определяют статус. Например, в прошлом месяце американская авиационная ассоциация APEX присвоила "Аэрофлоту" статус "глобальной авиакомпании пять звезд" на 2020 год, продлив его уже в третий раз.

Кстати

В этом году "Аэрофлот" восьмой раз был признан лучшей авиакомпанией в Восточной Европе, победив на Skytrax World Airline Awards 2019 - главной мировой отраслевой премии. Тем самым вновь был подтвержден статус "четыре звезды" Skytrax - благодаря высокому качеству сервиса ведущего российского перевозчика.

Также "Аэрофлот" является обладателем рейтинга "пять звезд", присвоенным британским агентством OAG за пунктуальность полетов.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Компании Авиация "Аэрофлот"
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