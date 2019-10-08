Анастасию Заворотнюк тайно перевезли из клиники домой

Российскую актрису Анастасию Заворотнюк выписали из частного медицинского центра, где 48-летняя артистка, как оказалось, лечилась последние месяцы от онкологического заболевания "под вымышленной фамилией и с другой датой рождения в карточке".

При этом, согласно источнику KP.RU, происходящее вовсе не стоит воспринимать как хорошую новость. В то время как семья и официальный представитель Заворотнюк по-прежнему не дают никакой информации о ее состоянии.

"О выписке? Извините, без подробностей. Но вы же понимаете, что это вовсе не означает хороших новостей", - зловеще прокомментировал изданию один из друзей Заворотнюк.

По словам инсайдера, актрису должны были выписать в понедельник, "но решили, что лучше на выходных, чтобы привлекать как можно меньше внимания".

Уточнено: Заворотнюк отправилась домой еще в субботу.

Плюс стало известно, что - "в целях конфиденциальности" - Анастасия лежала в стационаре под вымышленной фамилией. Так что, отвечая на звонки, операторы медицинского центра говорили правду: пациент "Анастасия Заворотнюк" у них действительно не значилась.