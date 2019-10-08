Астрофизики рассказали о "наихудшем сценарии" для Земли

Международная команда астрофизиков во главе с Хисаси Хаякавой из Университета Осаки (Япония) изучила экстремальную солнечную бурю 1859 года и объяснила, почему она не была уникальной и самой разрушительной для магнитного поля Земли, как считалось до сих пор.

Работа появилась в журнале Space Weather, а коротко о ней рассказывает Phys.org. Речь идет о буре, вошедшей в историю под названием "событие Каррингтона".

Она была зафиксирована в сентябре 1859 года. Событие было вызвано мощным выбросом корональной массы и плазмы из самого внешнего слоя атмосферы Солнца. Это значительно исказило магнитное поле Земли, что вызвало интенсивную магнитную бурю и глобальное полярное сияние, которое наблюдалось практически по всему миру.

"Событие Каррингтона" считается наихудшим сценарием развития космических погодных явлений для современной цивилизации, говорит Хисаси Хаякава. До сих пор оно считалось мощнейшей солнечной бурей. Однако новое исследование доказывает, что столь экстремальные события происходят чаще, чем принято считать.

Выводы основаны на сравнении бури 1859 года с солнечными штормами других лет. Если раньше изучались данные только из Западного полушария, то теперь ученые заполнили этот пробел.

Они собрали исторические сведения о наблюдениях полярного сияния во время солнечной бури на Пиренейском полуострове, в России, Японии, Португалии, Испании, Австралии, Новой Зеландии, Мексики и Бразилии. Затем сравнили полученные данные с сообщениями, изученными в предыдущие годы.

Для анализа брались записи в судовых журналах, личные дневники, научные работы, публикации в газетах и другое. Также были изучены неопубликованные рисунки солнечных пятен, сделанные европейскими астрономами в 1859 году.

Это помогло определить, где именно на Солнце сформировалась буря и как группа солнечных пятен росла и уменьшалась с течением времени. Оказалось, что мощный шторм на Солнце родился 27 августа 1859 года. Корональные выбросы были достаточно сильными, чтобы повлиять на магнитное поле Земли. Августовский шторм, возможно, сыграл свою роль в том, что сентябрьское "событие Кэррингтона" было настолько интенсивным.

Реконструкция показала, что сопоставимыми с ним по мощности были еще две бури - в 1872 и 1921 годах. Кроме того, почти такой же мощности были бури в 1909 и 1989 годах, причем событие 1989 года вызвало серьезные сбои в системе энергообеспечения в Канаде.

"Хотя буря 1859 года, безусловно, была одной из самых экстремальных, она по интенсивности в лучшем случае сопоставима с бурями 1872 и 1921 годов, - подытожил Хаякава. - Это означает, что "событие Кэррингтона" больше не является чем-то уникальным. Этот факт может потребовать от нас пересмотреть частоту возникновения "наихудшего сценария" с точки зрения космической погоды".