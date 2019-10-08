Автомобиль сбил велосипедиста во время гонки в Италии

Во время велогонки по дорогам Ломбардии произошла авария - голландского гонщика Эдо Мааса сбил автомобиль.

Как сообщает NBC, гонщик команды "Санвэб" получил многочисленные переломы - шеи, позвоночника, получил травмы рук и лица.

Как сообщил один из участников инцидента, Маас был сбит во время спуска. Автомобиль выскочил с правой стороны и въехал прямо в голландца. Остальным участникам гонки каким-то чудом удалось избежать травм. Как сообщается, в момент столкновения скорость автомобиля было около 70 км в час.

Как сообщил представитель команды, жизнь спортсмена находится вне опасности. Подробности полученных травм пока не сообщаются.