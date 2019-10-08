Рынок ценных бумаг - один из лидеров по внедрению инноваций в финансовом секторе, в частности по использованию роботов.

Роботы сегодня применяются практически во всех сферах, в том числе и в биржевой торговле. Фото: Сергей Куксин

Механические торговые системы совершают операции по заложенному в них алгоритму, без участия держателя счета. При этом скорости у них намного выше, чем у человека, - до нескольких тысяч покупок и продаж в секунду. Благодаря роботам за последние 40 лет средний срок владения одной акцией сократился с 18 до двух дней.

Высокие скорости не мешают роботам зарабатывать рекордные доходности. Пять лет назад на конкурсе "Лучший частный инвестор" Московской биржи они поставили рекорд в 4700 процентов годовых. В последние годы результаты были скромнее - до 270 процентов, при этом "живые" инвесторы заработали до 300 процентов.

Еще одна сфера применения роботов в биржевой торговле - автосоветники. Робоэдвайзер предлагает инвестору стратегии, однако окончательное решение принимает сам человек.

В этом году Центробанк сформировал нормативную базу по регулированию деятельности инвестиционных советников, в том числе роботизированных. Согласно принятым нормам, программы автоконсультирования (робоэдвайзинга) и автоследования обязательно должны быть аккредитованы Банком России или саморегулируемой организацией.

Преимуществами робоэдвайзеров эксперты называют низкий порог вхождения пользователя, относительную простоту использования, экономию времени. У инвестора нет необходимости досконально разбираться в фондовом рынке. Принцип работы робоэдвайзинга для инвестора схож с доверительным управлением: клиент "доверяет" свои деньги автосоветнику. К тому же такой советник позволяет быстро и просто инвестировать в диверсифицированный портфель. Клиенту нет необходимости приезжать в офис, тратить время на консультацию с "живым" финансовым советником, достаточно иметь компьютер или мобильный телефон для начала инвестиций.

- Однако надо осознавать, что робоэдвайзеры не панацея, и у таких систем есть свои минусы, - отметила руководитель департамента методологии "БКС Премьер" Айша Кубезова. - Многие российские робоэдвайзеры придерживаются активной инвестиционной стратегии, что может не походить начинающему инвестору. При этом большая часть алгоритмов робоэдвайзеров придерживается определенной запрограммированной стратегии и может не предусмотреть резких скачков цен в случае внешних негативных факторов. Это могут быть негативные новости в целом по рынку или по отдельному эмитенту.

Основная аудитория робоэдвайзеров - новички, но они полезны и опытным инвесторам

Именно новички - основная аудитория робоэдвайзеров, рассказали "РГ" в сервисе Conomy. Но они могут представлять интерес и для опытных инвесторов. Например, чтобы время от времени подглядывать за какими-нибудь интересными инвестиционными идеями. По словам экспертов, при работе с роботом-советником пользователю нет необходимости постоянно мониторить рынок, соответственно, высвобождается время, которое можно потратить на что-то другое. Робоэдвайзер можно использовать в качестве альтернативного портфеля с уровнем риска, отличным от того, которым руководствуется опытный инвестор при ведении основного портфеля.

- Опытный и успешный инвестор, как правило, стремится к высокому уровню диверсификации своего портфеля. При этом разные части портфеля могут быть вложены в очень разные по динамике активы, - указал директор по стратегии ИК "ФИНАМ" Ярослав Кабаков. - Какие-то из них демонстрируют большую степень алгоритмизации, другие - меньшую. Соответственно, часть инвестиций можно доверить отслеживать роботу, а свое внимание сконцентрировать на других активах, более подверженных фундаментальным факторам. В случае с торговлей по наиболее коротким временным промежуткам, например на минутных графиках, у трейдера просто нет возможности все время сосредоточенно следить за формирующимися на графике формациями. Робоэдвайзер может быть тут хорошим помощником. Хотя, конечно, для высоколиквидных инструментов при таком подходе требуется уже не робот-советник, а полностью автоматическая система.

Робоэдвайзер вполне может подойти и опытным инвесторам, полагает заместитель гендиректора "Открытие Брокер" по электронной торговле Александр Дубров, вопрос в алгоритмах такого советника и перечня риск-профилей, которые такой софт покрывает.

- Скажем, инвестор имеет длительный опыт работы на российском рынке, но слабо знаком с иностранными объектами инвестирования, - привел пример эксперт. - Робоэдвайзер, при должной работе алгоритмов, сможет сориентировать инвестора в том, во что он может вложиться, учитывая особенности его риск-толерантности.

По словам участников рынка, чаще всего инвесторы выбирают робоэдвайзера для работы с обычным брокерским счетом, а не с индивидуальным инвестиционным счетом. Последний более популярен для пассивных инвестиций. На него можно купить более консервативные инструменты, например облигации федерального займа, и держать до погашения либо окончания трехлетнего срока инвестиционного счета.

- Робоэдвайзер - это упрощенная версия инвестиционного консультирования. Учитывается ограниченный набор параметров клиентов, и не могут быть предусмотрены индивидуальные особенности жизненной ситуации, - добавила Айша Кубезова. - Поэтому в случае если инвестор хочет получить полноценный финансовый план, то ему лучше обратиться к "живому" инвестиционному консультанту, который учтет все активы и пассивы клиента, будущие ожидаемые события (рождение ребенка, покупка квартиры, необходимость погашения кредитов), ожидаемые дивидендные поступления и готовность к риску. И уже с учетом этой, более расширенной информации сформирует индивидуальный финансовый план.

На биржевом рынке растут темпы притока новых частных инвесторов. В августе на Московской бирже зарегистрирован миллион индивидуальных инвестиционных счетов, а в целом частных инвесторов почти три миллиона. Главными факторами увеличения инвестиционной активности физических лиц на бирже называют налоговые стимулы, развитие цифровых каналов продаж и рост технологичности финансовой отрасли.

По мнению экспертов, робоэдвайзеры помогают привлечь инвесторов, но в основном тех, кто не готов глубоко изучать фондовый рынок или просто не располагает на это временем, но хочет получать доходность выше депозита. Чаще всего это клиенты с небольшими чеками.

- Скорее, они помогают тем, кого уже привлекли, выбрать для себя удобную форму инвестирования, то есть не привлечь новых клиентов, а сохранить тех, кто уже пришел, - полагает Ярослав Кабаков. - Часто бывает, что человек увидел для себя в биржевых инвестициях более доходную альтернативу вложению денег на счет в банке или покупке недвижимости. Он открывает брокерский счет, даже заводит на него деньги, но после этого осознает, что у него недостаточно знаний и опыта для того, чтобы вести активную торговлю. И деньги просто лежат на счете, естественно, требуя расходов на обслуживание этого счета, а инвестор несет убытки, поскольку не может выкроить времени на обучение трейдингу или процесс управления своими средствами. Для таких людей робоэдвайзер представляет собой компромисс между полной передачей средств в управление профессионалу, что существенно менее выгодно по издержкам, и попыткой торговать самостоятельно без достаточных знаний.

Для некоторых робоэдвайзер, как и торговля с опорой на сигналы консультанта, предоставляет неплохую возможность в щадящем режиме войти в режим торгов, не рискуя деньгами и в то же время учась принятию решений.