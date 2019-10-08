Банки все больше осваивают технологии, им требуются и новые специалисты.

По данным исследования KPMG, у большинства банков есть цифровые стратегии, и ключевыми технологиями в них стали анализ больших данных (Big Data), роботизация (RPA), чат-боты, оптическое распознавание (OCR), искусственный интеллект (AI), интернет вещей (IoT), виртуальная и дополненная реальность (VR и AR), блокчейн.

Еще два года назад, когда про блокчейн говорили из каждого утюга, рекрутеры отмечали бурный рост спроса на разработчиков по этому направлению. В частности, по данным кадрового агентства "Юнити", охоту на блокчейн-архитекторов и старших блокчейн-разработчиков объявили банки. Уровень зарплат доходил до 400 тысяч рублей в месяц.

По данным Яндекс.Практикума, сейчас среди IT-специалистов самыми востребованными остаются фронтенд-разработчики. Эти люди разрабатывают пользовательские интерфейсы - то, что мы видим, когда заходим на сайт банка или в его мобильное приложение. На таких специалистах лежит большая ответственность, ведь если интерфейс будет неудобным или сложным, клиент может отказаться от сервиса. За два года спрос на таких разработчиков вырос почти на 20 процентов.

Растет спрос также на DevOps-инженеров - специалистов, которые автоматизируют все этапы создания программного продукта, от написания кода до тестов и выпуска продукта на рынок. Пользуются спросом и data scientist - специалисты по машинному обучению и анализу данных. Упал спрос на Java- и PHP-разработчиков, впрочем, они все равно остаются одними из самых востребованных.

- Банковскому сектору нужны самые разные специалисты: тестировщики, разработчики (ETL, Oracle и др.), системные и бизнес-аналитики, специалисты по информационной безопасности, программисты, - рассказала директор по персоналу Московского кредитного банка Алена Ефремова. - Вакансии, где требуется опыт работы или уникальная экспертиза, мы размещаем в Telegram, Facebook. При закрытии позиций топ-уровня применяем прямой поиск. Что касается регионов, то там мы также используем местные самые популярные ресурсы, размещая объявления о вакансиях. Это не всегда специализированный сайт по поиску работы, возможно, городской форум или новостной портал.

Технологиям, которые сейчас меняют мир, нельзя учить традиционно, по учебникам

По словам эксперта, в последние годы в крупных динамично развивающихся банках на ИТ-специалистов самый высокий спрос. Связано это с тем, что в банках проходит цифровая трансформация, которая нацелена на увеличение количества операций, осуществляемых клиентами через онлайн-каналы.

- Наш опыт подбора сотрудников для ИТ-блока говорит о том, что в первую очередь им важны амбициозные задачи, сложные проекты с использованием самых современных технологий, - добавила Алена Ефремова. - Конечно, в приоритете и размер заработка, и социальный пакет (полис ДМС, оплачиваемый больничный, льготные условия на приобретение продуктов банка и его партнеров).

Новых специалистов нужно готовить, и на этот вызов отвечают как сами финансовые организации, так и ведущие российские университеты. Как рассказал научный руководитель факультета прикладной математики и ИТ Финансового университета при правительстве РФ Борис Славин, в 2016 году на базе кафедр математики, теории вероятности, системного анализа и прикладной информатики был создан департамент анализа данных, принятия решений и финансовых технологий, в котором темы использования искусственного интеллекта, машинного обучения и технологий больших данных стали приоритетными.

Совместно с партнерами была создана кафедра банковской автоматизации, в рамках которой студенты знакомятся с самыми современными технологиями в финансовой отрасли. Была открыта новая магистерская программа "Анализ больших данных и машинное обучение в экономике и финансах".

- В 2018 году мы первыми в России начали подготовку магистров прикладной математики и информатики по программе "Технологии блокчейн и криптовалюты" и уже следующим летом состоятся первые выпуски, - отметил Борис Славин. - Претерпели изменения и программы бакалавриата, в которых также больше места теперь уделяется обучению сквозным технологиям цифровой экономики. Появление новых цифровых технологий привело к изменению и уже ставших классическими направлений - бизнес-информатики и информационной безопасности.

В рамках обучения по этим дисциплинам появились новые направления: "Дизайн-мышление", "Предиктивная аналитика", "Интернет-предпринимательство", "Компьютерная криминалистика", "Мобильная безопасность" и другие.

- Технологиям, которые сейчас меняют мир, нельзя учить традиционно, по учебникам - просто потому, что таких учебников нет. Поэтому наш департамент свой основной фокус переместил на реальные проекты, в которых участвуют и преподаватели, и студенты, - подчеркнул руководитель департамента анализа данных, принятия решений и финансовых технологий Финансового университета при правительстве РФ Владимир Соловьев. - Для университета мы сделали систему, которая на основании видеопотоков с камер в аудиториях анализирует, насколько студентам интересно учиться. А сейчас похожую систему мы внедряем в московские МФЦ - она анализирует удовлетворенность граждан получением госуслуг.

По словам эксперта, сейчас департамент ведет много проектов для банков, связанных с интеллектуализацией самых разных задач, начиная от кредитного скоринга и заканчивая вопросно-ответными системами, подсказывающими операторам кол-центра, как правильно выстроить разговор с клиентом, чтобы эффективнее решить его проблему. В области видеоаналитики и разработки интеллектуальных помощников, умеющих отвечать на сложные вопросы, у университета компетенции мирового уровня, ему заказывают разработки крупнейшие мировые банки.

- Есть у нас и передовые решения в области интеллектуализации транспортной логистики, и многие другие. Поэтому, конечно, наши выпускники после таких проектов готовы к решению любых задач искусственного интеллекта, - отметил Владимир Соловьев.

По словам руководителя проектов в сфере финансовых исследований Аналитического центра НАФИ Всеволода Хоменко, банки ведут активную работу по цифровизации и автоматизации бизнес-процессов. Это направлено прежде всего на оптимизацию расходов, ускорение процессов и исключение ошибок. Востребованы ИТ-специалисты (разработчики, тестировщики и т.п.), а также руководители/администраторы ИТ-проектов. Влияние цифровизации особенно заметно в обслуживании клиентов: многочисленные операционные сотрудники все в большей мере замещаются ИТ-продуктом.

Между тем

Каждая пятая финансовая организация в ближайшие 2-3 года планирует сокращать число отделений. Около трети намерены сохранить текущее количество офисов, показал опрос Аналитического центра НАФИ совместно с Российским микрофинансовым центром и Фондом Citi. Основные причины сохранения текущего числа офисов - желание повысить качество обслуживания клиентов, сохранить сегмент клиентов, которые не могут пользоваться цифровыми технологиями, привлечь новых клиентов.

Половина представителей финансовой отрасли отметили, что офисами пользуются меньше половины их клиентов. Почти каждый пятый пользователь решает все вопросы удаленно (онлайн). Только 3 процента клиентов посещают офисы финансовых компаний регулярно.

Наиболее частая причина визита в офис - оплата обязательных платежей. На втором месте - получение справок и выписок (23 процента), на третьем - денежные переводы (20 процентов).

Российские тренды соответствуют мировым: по данным Wall Street Journal, в США в течение 2017 года было закрыто более 1700 отделений банков. А в Великобритании, по данным Retail Banker International, с 2007 по 2017 год количество отделений кредитных организаций сократилось на 37 процентов.