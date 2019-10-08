Более 70 тысяч человек получили тепловые удары в Японии

С мая по октябрь жара в Японии стала причиной госпитализации 70 тысяч человек. У пациентов наблюдались симптомы теплового удара.

Не менее 126 человек скончались, передает Kyodo. Большинство умерших и пострадавших - это люди пожилого возраста, которые из экономии не включали дома кондиционеры.

Число пострадавших оказалось вторым по величине после исторического рекорда прошлого года, когда в больницы попали 95 тысяч человек.

В этом году жаркая погода почти на всей территории страны стояла до конца сентября. В ряде регионов температура доходила до 39 градусов Цельсия.