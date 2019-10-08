Букмекеры назвали фаворитов на Нобелевскую премию по литературе

Имя обладателя Нобелевской премии по литературе будет объявлено в Стокгольме 10 октября в час дня по европейскому времени, в два часа по московскому. В этом году будет сразу два лауреата, поскольку в прошлом году Нобелевская премия по литературе не присуждалась.

Поводом к этому стал скандал вокруг французского фотографа Жан-Клода Арно - мужа поэтессы Катарины Фростенсон, члена нобелевской академии с 1992 года. В его адрес прозвучали обвинения в том, что он разглашал имена будущих лауреатов до их официального оглашения, а также в сексуальных домогательствах. Ранее это уже привело к ряду громких отставок: помимо Фростенсон, свой пост оставила и секретарь академии Сара Даниус.

Букмекеры уже обнародовали свой рейтинг претендентов. На первом месте - 69-летняя канадская писательница и поэтесса Энн Карсон. Филолог, известный эллинист, она защитила диссертацию по творчеству античной поэтессы Сапфо, переводила многих античных авторов. В своих стихах Энн Карсон также использует классическую мифологию. По мотивам ее книги "Рассотворение" (именно так: Decreation) о средневековой монахине Маргарите Поретанской, которую в Париже сожгли на костре, и религиозном философе XX века Симоне Вейль поставлен одноименный балет.

На втором месте в букмекерском списке - уроженка Гваделупы француженка Мариз Конде, 81-летняя писательница - автор многочисленных романов, новелл, книг для детей и нескольких театральных пьес. В 2018 году ей была присуждена "альтернативная нобелевская премия" "за исследование эпохи колониализма, ценностей традиций и культурного наследия".

На третьей строке - китаянка Джан Сюэ.

На четвертой - японский автор Харуки Мураками.

Замыкает пятерку наиболее вероятных обладателей награды российская писательница Людмила Улицкая.

Ранее в числе кандидатов на Нобелевскую премию по литературе назывались Нгуги ва Тхионго, Джойс Кэрол Оутс, Маргарет Этвуд, Адонис, Сесар Айра, Милан Кундера, Виктор Пелевин, Кормак Маккарти, Нил Гейман, Джордж Р.Р. Мартин, Иэн Макьюэн, Джоан Роулинг, Том Стоппард, Дон Делилло, Исмаил Кадаре, Бэй Дао, Адам Загаевский, Ольга Токарчук, Мерилин Робинсон, Петер Надаш, Джеральд Марнейн, Исмаил Кадаре, Юй Хуа, Мирча Кэртэреску, Юн Фоссе, Хавьер Мариас, Эрнесто Карденаль, Стивен Кинг, Ко Ын, Yung Lean (Юнатан Леандер Хостад), Ласло Краснахоркаи, Еко Тавада, Петер Хандке и другие.

Комментировать этот рейтинг трудно. Можно понять желание Шведской академии вручить премию шведскому автору. Последний раз шведский писатель получал премию в 2011 году, это был Тумас Йоста Транстремер - крупнейший шведский поэт ХХ века, ушедший из жизни в 2015 году. С другой стороны, современная шведская поэзия не занимает столь важного места в мировой поэзии, чтобы ее так часто получали шведские поэты.

Имя Марис Конде, пишущей на французском и английском языках, живущей попеременно в Гваделупе и Нью-Йорке, автора романов, пьес и нескольких книг для детей, широко известно во Франции и за рубежом. Она лауреат многочисленных французских и зарубежных премий, командор Ордена искусств и литературы (2001), кавалер Ордена Почетного легиона (2004), почетный член Литературной академии Квебека (1998) и обладатель других престижных наград.

Но 15 октября 2018 года шведская Новая академия уже присудила Мариз Конде "альтернативную" Нобелевскую премию по литературе. Будет ли Нобелевская академия делать дубль два в этом году - сказать трудно. Хотя это было бы резонно, поскольку в прошлом году "альтернативная" премия была своего рода вызовом стареющей академии, которая в этом году выступает в обновленном составе.

Труднее понять, почему на протяжении многих лет не только в лауреаты, но даже в фавориты премии не попадают такие очевидные уже современные классики, как Джойс Кэрол Оутс, Иэн Макьюэн, Милан Кундера, Том Стоппард и Стивен Кинг.

Что касается Джоан Роулинг, то здесь нужно заметить, что пока Шведская академия размышляет, давать ей премию или нет, в мир пришло "поколение Гарри Поттера". Это те, кому сегодня примерно под тридцать лет и кто завтра будет занимать ключевые места во всех жизненных сферах - науке, экономике, политике и так далее. И это уже никак не зависит от того, будет присуждена премия Джоан Роулинг или нет.

Непросто и с японским писателем Харуки Мураками. Дело в том, что последним лауреатом Нобелевской премии (2017) был британский писатель японского происхождения Кадзуо Исигуро. В то же время присуждение премии Харуки Мураками, чьи романы переведены на 50 языков и являются безусловными мировыми бестселлерами давно напрашивается на повестку дня.

Что касается русских писателей, среди которых две устойчивых позиции занимают Виктор Пелевин и Людмила Улицкая, то маловероятно, что пишущий на русском языке писатель получит Нобелевскую премию спустя всего четыре года после присуждения ее Светлане Алексиевич, хотя и гражданке Беларуси, но безусловно русской писательнице. На такую щедрость к современной русской литературе от Нобелевского комитета рассчитывать вряд ли приходится.

Впрочем, кто знает?

Не букмекерские конторы будут решать вопрос о присуждении сразу двух Нобелевских премий по литературе 10 октября.