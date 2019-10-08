Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Текст:   Игорь Зубков 
19:41 08.10.2019

ЦБ: Доступность жилья в ипотеку достигла максимума в истории России

Уровень доступности жилья достиг исторического максимума, отмечает Банк России в очередном выпуске "Обзора рисков финансовых рынков".
iStock Фото: iStock iStock Фото: iStock
iStock Фото: iStock

Доступность жилья Банк России оценивает количеством квадратных метров, которые заемщик может приобрести в ипотеку, расходуя на обслуживание долга половину средней по стране зарплаты. Этот показатель учитывает влияние ставок и сроков по кредиту, уровень цен на недвижимость (используется средняя цена метра по России в целом).

Фото: istock
Банки снижают проценты по ипотеке
Фото: istock
Сбербанк упростил получение ипотеки

Рассчитываемый таким образом индекс доступности жилья достиг локального минимума в апреле 2015 года - 22,7 кв. метра, на середину 2019 года индекс составил уже 35,7 кв. метра.

Произошедший с тех пор рост индекса обусловлен в основном снижением уровня ставок по кредитам и ростом длительности кредитов, отмечает Банк России.

Сравнительно высокую доступность жилья отражает устойчиво высокий рост ссудной задолженности в этом сегменте кредитования - 21,1% в годовом выражении на 1 сентября.

Сейчас читают

Коммерческая недвижимость
07.10.2019

Ночлежки начали сдавать посуточно под видом апартаментов

Ночлежки начали сдавать посуточно под видом апартаментов

1 октября вступил в силу запрет на размещение хостелов в жилых домах, но не все ночлежки готовы работать по новым правилам. Предприниматели, пытаясь обойти закон, стали сдавать их посуточно под видом апартаментов. В проблеме разбиралась "РГ"

ЖКХ
05.10.2019

Как не переплачивать за отопление

Как не переплачивать за отопление

По оценкам экспертов, 15-20% платежей за отопление приходится на то тепло, которое нам не нужно. Поставщикам тепла всегда выгодно, чтобы люди платили больше. Как не переплачивать, объясняет исполнительный директор НП "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева

ЖКХ
04.10.2019

Министр ЖКХ назвал регионы-лидеры по переселению из аварийного жилья

Министр ЖКХ назвал регионы-лидеры по переселению из аварийного жилья

Министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев назвал регионы, которые лучше других справились с задачей по переселению граждан из аварийного жилья. В их числе Башкирия, ХМАО и ЯНАО, а также Алтайский край