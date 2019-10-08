Новак: Цена на транзит газа через Украину должна быть конкурентной

Министр энергетики России Александр Новак считает, что стоимость транзита газа через территорию Украины должна сопоставимой ценам на транзит по другим маршрутам.

Такое мнение министр высказал в интервью телеканалу "Россия 24". По его словам, украинская газотранспортная инфраструктура должна обеспечивать конкурентные цены на прокачку через нее газа. Это, как считает министр, будет выгодно в первую очередь европейским потребителям.

При этом, как добавил Новак, Россия будет готова поменять технические параметры в контракте на транзит газа с Украиной при его продлении на год.