Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Текст:   Екатерина Ясакова 
10:58 08.10.2019

Цены на недвижимость на вторичном рынке выросли на 7,4 процента

За год квадратный метр на рынке вторичной недвижимости подорожал во всех регионах России. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса Авито по итогам третьего квартала.

Максимально средняя стоимость по отношению к прошлому году выросла в Татарстане (на 14,1 процента до 47 тысяч рублей). На втором месте Иркутская область (13 процентов до 43 300 рублей), на третьем - Ленинградская область (11 процентов до 70 тысяч рублей).

Фото: dmitrii balabanov/istock
Какие сделки с недвижимостью следует оформлять у нотариуса

В целом, стоимость недвижимости на вторичном рынке по стране выросла на 7,4 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя цена квадратного метра по России составила 65 400 рублей.

В Москве и Санкт-Петербурге квартиры на вторичном рынке продаются ожидаемо дороже, чем во всей стране. В Москве стоимость квадратного метра за год увеличилась на 10 процентов до 216 800 рублей, в северной столице на 11,8 процента за год до 134 000 рублей.

Дешевле же всего вторичная недвижимость продается в Челябинской области - в среднем там квадратный метр стоит 30,3 тысячи рублей. Также наиболее дешевая недвижимость в Алтайском крае (35,6 тысячи рублей за квадратный метр) и Пермском крае (36,9 тысячи рублей).

"В дальнейшем мы не ждем резких скачков в стоимости квадратного метра: покупательная способность населения ограничена, а происходящие на рынке изменения уже отражены в ценах за предыдущие периоды", - заключил руководитель направления вторичной недвижимости и аренды в "Авито Недвижимость" Руслан Закирьянов.

Сейчас читают

Коммерческая недвижимость
07.10.2019

Ночлежки начали сдавать посуточно под видом апартаментов

Ночлежки начали сдавать посуточно под видом апартаментов

1 октября вступил в силу запрет на размещение хостелов в жилых домах, но не все ночлежки готовы работать по новым правилам. Предприниматели, пытаясь обойти закон, стали сдавать их посуточно под видом апартаментов. В проблеме разбиралась "РГ"

ЖКХ
05.10.2019

Как не переплачивать за отопление

Как не переплачивать за отопление

По оценкам экспертов, 15-20% платежей за отопление приходится на то тепло, которое нам не нужно. Поставщикам тепла всегда выгодно, чтобы люди платили больше. Как не переплачивать, объясняет исполнительный директор НП "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева

ЖКХ
04.10.2019

Министр ЖКХ назвал регионы-лидеры по переселению из аварийного жилья

Министр ЖКХ назвал регионы-лидеры по переселению из аварийного жилья

Министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев назвал регионы, которые лучше других справились с задачей по переселению граждан из аварийного жилья. В их числе Башкирия, ХМАО и ЯНАО, а также Алтайский край