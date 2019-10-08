Цены на недвижимость на вторичном рынке выросли на 7,4 процента

За год квадратный метр на рынке вторичной недвижимости подорожал во всех регионах России. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса Авито по итогам третьего квартала.

Максимально средняя стоимость по отношению к прошлому году выросла в Татарстане (на 14,1 процента до 47 тысяч рублей). На втором месте Иркутская область (13 процентов до 43 300 рублей), на третьем - Ленинградская область (11 процентов до 70 тысяч рублей).

В целом, стоимость недвижимости на вторичном рынке по стране выросла на 7,4 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя цена квадратного метра по России составила 65 400 рублей.

В Москве и Санкт-Петербурге квартиры на вторичном рынке продаются ожидаемо дороже, чем во всей стране. В Москве стоимость квадратного метра за год увеличилась на 10 процентов до 216 800 рублей, в северной столице на 11,8 процента за год до 134 000 рублей.

Дешевле же всего вторичная недвижимость продается в Челябинской области - в среднем там квадратный метр стоит 30,3 тысячи рублей. Также наиболее дешевая недвижимость в Алтайском крае (35,6 тысячи рублей за квадратный метр) и Пермском крае (36,9 тысячи рублей).

"В дальнейшем мы не ждем резких скачков в стоимости квадратного метра: покупательная способность населения ограничена, а происходящие на рынке изменения уже отражены в ценах за предыдущие периоды", - заключил руководитель направления вторичной недвижимости и аренды в "Авито Недвижимость" Руслан Закирьянов.