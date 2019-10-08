Через год около 300 микрофинансовых организаций уйдут с рынка

Портфель микрофинансовых организаций (МФО) в следующем году будет расти быстрее, чем выдачи, прогнозируют аналитики рейтингового агентства "Эксперт РА". Рынок серьезно охладит регуляторное ограничение ставки по микрозаймам одним процентом в день. Следствием станет уход с рынка части игроков.

По итогам первого полугодия 2019 года портфель микрозаймов вырос на 16% и достиг 190 миллиардов рублей. Поэтапное снижение предельных ставок позволило крупным компаниям адаптироваться к новым условиям и продолжить наращивание портфеля прежними темпами. Объем выданных микрозаймов за первое полугодие 2019 года составил 196 миллиардов рублей. Это примерно на треть больше показателей первой половины 2018 года. Выдачи в сегменте PDL (Pay Day Loans, займы "до зарплаты", с которыми борется Банк России, - до 30 дней и 30 тысяч рублей) по-прежнему доминируют и занимают почти половину от совокупных выдач всех МФО, констатируют аналитики.

По прогнозу "Эксперт РА", по итогам 2019 года объем рынка прибавит около 30% и приблизится к 220 миллиардам рублей. При этом портфель микрозаймов будет расти более высокими темпами, чем выдачи. Уже по итогам года в агентстве ожидают замедления выдач до 20% (против 30% в 2017-2018 годах) из-за существенного охлаждения PDL-микрозаймов на фоне ограничения предельной доходности до процента в день. "До конца 2019 года влияние на объемные показатели будет отражено не в полной мере, мы ожидаем более ощутимого эффекта от изменения предельных ставок для динамики рынка в 2020-м", - говорится в исследовании.

По итогам 2019-го объем рынка МФО прибавит около 30% и приблизится к 220 миллиардам рублей

Ужесточение регулятивных требований в значительной степени скажется на многочисленных небольших компаниях, имеющих ограниченную долю рынка. В этой связи количество МФО в реестре Банка России будет стремительно сокращаться: если к концу 2019 года на рынке останется около 1800 МФО, то по итогам следующего года реестр будет насчитывать около 1500 компаний, допускают аналитики.