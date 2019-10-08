Чучело Греты Тунберг с веревкой на шее нашли под мостом в Риме

Под мостом на юго-западе Рима нашли чучело, изображающее защитницу природы Грету Тунберг. На шее у самодельной куклы с косичками была веревка.

Прокуратура уже возбудила дело по факту угроз в отношении эко-активистов, пишет РИА Новости.

В минувший понедельник в центре Рима состоялась манифестация, в которой приняли участие почти 250 членов организации Extinction Rebellion ("Восстание против вымирания"). Сразу после этого в соцсетях появилось сообщение группы под названием "Бойкие", члены которой заявили, что это они поглумились над чучелом Греты Тунберг.

Выходку осудили многие политики. Мэр Рима Вирджиния Раджи назвала ее "позорной".