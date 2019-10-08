Сентябрь 2019 года стал прорывным в процессе цифровизации ипотеки - по крайней мере, в практическом аспекте.

Как сообщает Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), с момента появления и внедрения сервиса подачи электронных закладных, к которому подключаются российские банки, по всем регионам России было выпущено 740 электронных закладных, из которых 651 закладная - в сентябре.

"Степень участия в этом проекте представителей банковского сообщества определяется их технической готовностью и активностью в подаче соответствующих заявлений на выпуск электронных закладных", - говорится в сообщении Росреестра. Теперь можно сказать, что многие банки действительно готовы к такому формату работы.

Перевод рынка ипотечного кредитования в электронный формат и переход на обслуживание заемщика в режиме онлайн предусматривает федеральный проект "Ипотека", входящий в состав национального проекта "Жилье и городская среда". Возможность приема электронных закладных появилась с 1 июля 2018 года, когда соответствующие изменения были внесены в Закон "Об ипотеке". Это бездокументарная ценная бумага, хранящаяся в депозитарии как электронный документ.

Банк направляет такую закладную напрямую в регистрирующий орган, то есть больше не нужно идти в центр госуслуг "Мои документы", чтобы зарегистрировать, а затем и погасить закладную, или тратить время, чтобы что-то изменить в данных. Электронный формат упрощает все эти процессы и экономит время. К тому же электронную закладную невозможно потерять. Тем не менее бумажные закладные в России продолжают действовать. То, какая форма закладной будет применяться, прописывается в договоре об ипотеке.

- Росреестр развивает электронное взаимодействие с кредитными организациями в целях сокращения сроков оформления ипотеки и повышения безопасности сделок с недвижимостью. Возможность оформления электронной закладной при ипотечных сделках - еще один шаг к цифровой экономике, - отмечает замминистра экономического развития России, руководитель Росреестра Виктория Абрамченко.

Следующий логический шаг цифровизации работы с залогом при ипотеке и ипотечного кредитования в целом - внедрение единого стандарта электронного отчета об оценке залогового имущества. Сейчас над этим работают в Ассоциации банков "Россия", аккумулируя пожелания финансовых учреждений к созданию машиночитаемого формата этого документа.

Сам по себе отчет об оценке квартиры-залога при регистрации ипотеки не нужен; необходима прежде всего закладная. Но в Росреестр его предоставляют в качестве обязательного независимого подтверждения указанной в закладной цены квартиры-залога.

По всем регионам России было выпущено 740 электронных закладных

То, что стоимость предмета ипотеки должна быть установлена в соответствии с законом об оценочной деятельности, прописано в подпункте 9 пункта 1 статьи 14 Федерального закона от 16 июля 1998 года N 102-ФЗ "Об ипотеке". Таким образом, электронный формат отчета потребует координации с профессиональным сообществом оценщиков и внесения изменений в нормативные акты, которые бы закрепили "равноправие" машиночитаемого электронного отчета об оценке с бумажным отчетом, подтверждаемым подписью и печатью.

- Единый электронный отчет об оценке при ипотечном кредитовании - логичный этап для формирования цифрового ипотечного процесса. Мы считаем, что в будущем это позволит упростить процессы и сократить сроки при оформлении ипотечного кредитования. Однако необходимо предусмотреть позицию всех участников рынка и их готовность, в том числе технологическую, к изменениям, - прокомментировали инициативу в ВТБ.

Начальник управления ипотечного кредитования Московского кредитного банка Игорь Селезнев полагает, что электронный отчет - это очередной шаг к цифровизации ипотечного бизнеса.

- Сегодня уже есть цифровые платформы, предоставляющие возможность электронно оформить отчет, который принимается Росреестром. Такой сервис позволит увеличить скорость обработки сделок, в среднем, на 20-30 процентов, - прогнозирует Игорь Селезнев.

Кстати

Объем выдачи "новой" ипотеки без учета рефинансирования за первое полугодие вырос на 7 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, до 1,2 триллиона рублей. Средняя ставка по выданным кредитам составила 10,32 процента (плюс 0,70 п.п. к уровню первого полугодия 2018 года).

Совокупный ипотечный портфель на конец июня 2019 года достиг 7,7 триллиона рублей (рост составил 21 процент к концу июня 2018 года). По данным Банка России, на балансе банков - 7 триллионов рублей задолженности по кредитам под залог договоров долевого участия (ДДУ) или уже построенного жилья. Еще 0,19 триллиона рублей - приобретенные права требований по кредитам, выданным другими банками.

Качество ипотечного портфеля сохраняется на высоком уровне. Доля фактически просроченных платежей в общем объеме задолженности по ипотеке на конец июня снизилась до 1,04 процента.

Объемы ввода жилья выросли за первое полугодие на 3,7 процента: построено 30,1 миллиона квадратных метров, из них 14,5 миллиона - в многоквартирных домах.