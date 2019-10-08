Новости

Умер основатель Lynyrd Skynyrd Ларри Янструм 14:00
Анастасию Заворотнюк тайно перевезли из клиники домой 12:45
Стало известно, куда пропала пойманная с наркотиками актриса Бочкарева 07.10.2019
Вышел трейлер еще одного спин-оффа "Ходячих мертвецов" 07.10.2019
Вышел трейлер "русского "Чужого" - хоррора "Спутник" с Акиньшиной 07.10.2019

Децл станет главным героем телесериала об истории русского рэпа

Новости
    08.10.2019, 13:35
Текст:   Олег Усков
Фото: Артур Лебедев/РИА Новости Фото: Артур Лебедев/РИА Новости
Фото: Артур Лебедев/РИА Новости

Документальным биографическом фильмом "С закрытыми окнами", презентуемым в качестве "честной биографии" Кирилла Толмацкого, дело не ограничится.

Фото: AP Foto/MJ Kim, Archivo
Умер барабанщик легендарных Cream Джинджер Бейкер

Как рассказал в интервью РБК автор картины, журналист Роман Супер, впереди зрителя ждет художественный сериал по теме.

По словам Романа, ему позвонили люди, "которые прямо сейчас серьезно занимаются подготовкой художественного сериала про историю русского рэпа". Причем решен он будет "через биографию Кирилла Толмацкого".

Супер информирует, что проект уже запускается в производство. "Люди нашли деньги, режиссер тоже есть, он не так давно выпустил реально очень хорошее кино", - говорит Роман. Добавив, что пока не может раскрывать имена и детали.

Премьера фильма "С закрытыми окнами" состоится 7 ноября. Ранее вышел трейлер ленты.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

Фото: Анджелина Джоли полностью разделась для французского "глянца" 07.10.2019
Вышел трейлер четвертого сезона "Рика и Морти" 07.10.2019
У "Матрицы" Вачовски появятся сиквел и приквел 07.10.2019
"Джокер" возглавил российский прокат 07.10.2019
⧣ Россия
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Вышел первый трейлер биографического фильма о Децле 07.10.2019
Названа причина смерти 33-летней актрисы "Мухтара" Марины Куклиной 06.10.2019
Актриса из "Возвращения Мухтара" Марина Куклина умерла в 33 года 06.10.2019
⧣ сериалы
Фото: instagram.com/natalia_bochkareva_official
Пойманная с кокаином актриса Бочкарева заговорила цитатами из классики 05.10.2019
Юрий Лоза рассказал о своих многочисленных бедах из-за наркотиков 05.10.2019
От рака умерла актриса и певица Дайан Кэрролл 05.10.2019
⧣ музыка
Фото: AP Foto/MJ Kim, Archivo
Умер барабанщик легендарных Cream Джинджер Бейкер 06.10.2019
Юрий Лоза вспомнил, как его озадачил Карел Готт 03.10.2019
Умер чешский певец Карел Готт 02.10.2019