Децл станет главным героем телесериала об истории русского рэпа

Документальным биографическом фильмом "С закрытыми окнами", презентуемым в качестве "честной биографии" Кирилла Толмацкого, дело не ограничится.

Как рассказал в интервью РБК автор картины, журналист Роман Супер, впереди зрителя ждет художественный сериал по теме.

По словам Романа, ему позвонили люди, "которые прямо сейчас серьезно занимаются подготовкой художественного сериала про историю русского рэпа". Причем решен он будет "через биографию Кирилла Толмацкого".

Супер информирует, что проект уже запускается в производство. "Люди нашли деньги, режиссер тоже есть, он не так давно выпустил реально очень хорошее кино", - говорит Роман. Добавив, что пока не может раскрывать имена и детали.

Премьера фильма "С закрытыми окнами" состоится 7 ноября. Ранее вышел трейлер ленты.