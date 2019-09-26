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Названа дата премьеры фильма о Децле

Поп-музыка
    26.09.2019, 14:14
Текст:   Олег Усков

Премьера фильма "С закрытыми окнами", презентуемого как "честная биография Кирилла Толмацкого", состоится 7 ноября. Об этом в своем Facebook сообщил автор проекта Роман Супер. Разместив и постер картины.

"Всем привет. 4 февраля я проснулся, поставил варить себе кофе, включил радио и узнал из утренних новостей о том, что у Кирилла Толмацкого остановилось сердце. Я заплакал. Открыл фейсбук и увидел, что плачет вся моя лента", - начал рассказ о появлении картины Супер.

Уточняя, что уже 5 февраля встретился с Уржановым, с которым дружит и работает всю жизнь, и предложил тому вместе делать кино о Кирилле. 18 февраля партнеры сняли видеоролик, в котором рассказали об этой идее и дали старт краудфандинговой кампании.

Изначально планировалось собрать три с половиной миллиона рублей за месяц, но собрали на 250 тысяч больше и на две недели быстрее. Что дало возможность уже в марте приступить к производству.

Фото: Сергей Бобылев/ ТАСС
Децл получил почетное звание посмертно

И вот полугодовые труды "команды лучших профессиональных людей, которые жили только этим проектом (находили, уговаривали и снимали героев, пылесосили фото и видеохронику по всему миру, закапывались в архивы, писали сценарий, договаривались с правообладателем о лицензировании наследия артиста, монтировали, анимировали, красили, сочиняли графику, писали оригинальный саундтрек, сводили звук и допиливали каждую монтажкую склейку до идеального состояния)", подошли к финалу - кино о легенде отечественной хип-хоп-культуры готово - "спасибо. Ваш Рома Супер".

Децл умер 3 февраля этого года в Ижевске в возрасте 35 лет.

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