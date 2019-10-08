Дело "Седьмой студии" снова направлено на рассмотрение в Мещанский суд

Мосгорсуд во вторник признал незаконным возврат в прокуратуру уголовного дела "Седьмой студии" режиссера Кирилла Серебренникова. На незаконности этого решения настаивала прокуратура. На заседании прокурор указал на ошибку суда нижестоящей инстанции.

"Мы неоднократно проверяли суммы. Мещанский суд ошибся, когда указал, что следствие неверно подсчитало сумму. Прошу просим решение отменить и направить на новое рассмотрение", - заявил прокурор. В итоге Мосгорсуд суд частично удовлетворил представление прокуратуры и направил дело на рассмотрение в Мещанский суд в новом составе. При этом решение об отмене обвиняемым меры пресечения осталось без изменения.

Решение вернуть дело прокурору суд принял на первом заседании после получения результатов комплексной экспертизы. По мнению защиты, новая экспертиза показала всю несостоятельность позиции обвинения. Само гособвинение было категорически против возвращения дела.

Решение вернуть дело прокурору суд принял на первом заседании после получения результатов комплексной экспертизы. По мнению защиты, новая экспертиза показала всю несостоятельность позиции обвинения. Адвокат режиссера Кирилла Серебренникова Дмитрий Харитонов сообщил журналистам, что экспертиза пришла к выводу, что стоимость театрального проекта должна была составить около 260 млн рублей, а с учетом налогов - более 300 млн рублей, в то время как государство за весь период выделило на него лишь 216 млн рублей. То есть согласно выводам экспертов можно сделать вывод, что "Седьмая студия" еще и сэкономила бюджетные деньги.

Согласно данным следствия, фигурантов дела "Седьмой студии" обвиняют в хищении 133 млн бюджетных рублей, выделенных в 2011-2014 годах АНО на реализацию проекта по популяризации и развитию современного искусства "Платформа". Кроме режиссера Кирилла Серебренникова подсудимыми на процессе в Мещанском суде проходят бывший генпродюсер "Седьмой студии" и экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, экс-руководитель департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры России, директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум, а также бывший генеральный директор АНО Юрий Итин.

Все подсудимые отрицают свою вину. По данным адвокатов, все деньги, выделенные "Седьмой студии" из бюджета, в том числе обналиченные, тратились на нужды "Платформы", а возможный ущерб по делу был ошибочно установлен следствием только исходя из суммы обналиченного в период работы АНО госфинансирования.