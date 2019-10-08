Для книг и фильмов оставят только маркировку "18+"

Книги и фильмы больше не будут маркироваться "0+", "6+", "12+", "16+" - эти ограничения уберут как избыточные и заменят их на рекомендации для родителей. Такова основная мысль нового законопроекта, который призван сделать шедевры кино и литературы доступными для детей. Документ, подготовленный с учетом замечаний кабмина, представил думский комитет по культуре.

Законопроект, о котором идет речь, в мае внесли в Госдуму члены профильного комитета во главе с его председателем Еленой Ямпольской. Получив замечания правительства, которое в целом поддержало инициативу, депутаты подготовили новый вариант. Теперь документ будет перевнесен в ГД.

Как и предполагалось в прежней версии, для произведений литературы и искусства сохранится только маркировка "18+", а излишние промежуточные ограничения исчезнут. Вместо "цифровых" обозначений организаторы мероприятий и учреждения культуры будут вправе использовать менее конкретные указания - "Для семейного просмотра", "Для дошкольников", "Не рекомендовано для детей" и так далее. Такие рекомендации можно будет размещать на афишах, билетах, на экране, в электронной форме и т.п.

Почему надо убирать промежуточные маркеры? Депутаты указывают на то, что издатели и прокатчики по-разному трактуют возрастные ограничения, в результате одно и то же произведение при публикации или показе может иметь разные "значки". Доходит и до абсурда. Например, в Москве 15-летнему школьнику не продали книгу Виктора Гюго. Книготорговцы попросту боятся штрафов в размере до 50 тысяч рублей. Таким образом классическое произведение оказывается приравненным по степени "опасности" к пачке сигарет.

Глава комитета рассказала, что "провела рейд по книжным магазинам" и убедилась, что в нашей стране детям фактически запрещено читать книги, начиная с Библии. Например, "Мастер и Маргарита" у некоторых торговцев - "12+". Получается, детям, по сути, "разрешают только раскраски". "Это просто сумасшедший дом! Надо снять этот барьер между детьми и культурой, - обратилась к коллегам Ямпольская. - Давайте освободим Пушкина, Бунина, Есенина от маркировки. О каком новом технологическом укладе мы можем говорить, если мы запрещаем нашим детям читать?"

Один из примеров формального подхода - возрастная маркировка способна реально ограничить доступ ребенка только к печатной продукции, а не к книге, выложенной в интернете. Так что нынешняя практика негативно отражается на книготорговле и отучает детей и подростков от взаимодействия с бумажной книгой, подчеркнула Елена Ямпольская. А при выпуске фильмов в прокат порой происходит и занижение, и завышение знака информационной продукции - в зависимости от ожидаемого объема кассовых сборов, отметила депутат.

К тому же, ограничения типа "0+" путают родителей. Они думают, что фильм походит малышу, а на самом деле, такую маркировку ставят на вполне "взрослых" советских фильмах - просто потому что они "невинны и чисты", сказала Ямпольская.

Она подчеркнула, что речь в законопроекте идет именно о рекомендациях, а не об ограничениях. "А родители пусть сами решают, смотреть ли ребенку фильм, читать ли книгу, или пойти ли с ним на выставку", - добавила парламентарий.

Однако ограничение "18+" остается, то есть то, что была запрещено для детей по закону, остается запрещенным, особо отметила Ямпольская. По ее словам, у надзорных органов в случае принятия законопроекта освободится время, чтобы следить за соблюдением установленных норм.

В новой версии из законопроекта исчез ряд положений - в частности, о полном освобождении от возрастной маркировки фильмов, созданных ранее 1991 года на территории, относившейся к Российской империи или СССР. Впрочем, депутаты не отказались от этой идеи - она будет обсуждаться при подготовке инициативы ко второму чтению, рассказала Ямпольская.

В новой редакции законопроект позволяет избежать неоднозначной трактовки закона о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию.

Инициаторы провели консультации с руководителями учреждений культуры, с людьми искусства и правообладателями. Они поддержали инициативу, назвав знаки "0+", "6+", "12+" и "16+" избыточными для произведений литературы и искусства.

В министерстве культуры сообщили журналистам, что поддерживают инициативу профильного комитета Госдумы.