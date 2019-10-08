Доля китайских активов в Центробанке России возросла

Доля китайских активов в ЦБ России увеличилась почти на 9 процентов. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

К апрелю 2018 года первенство по объемам гособлигаций в Центробанке принадлежало США, но сейчас доля валютных активов Банка России, номинированных в долларах, упала с 29,2 до 9,2 процента. Объем вложений в гособлигации Японии значительно возрос: с 1,7 процента в прошлом году до 10,2 процента сейчас.

Международные резервы России (МРР) представляют собой финансовые активы, находящиеся в распоряжении ЦБ и правительства России. МРР состоят из активов в иностранной валюте, монетарного золота и других активов. МРР России на 1 октября 2019 года достигли 530,923 миллиарда долларов, следует из материалов Центробанка РФ.