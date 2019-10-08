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08.10.2019 14:28
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Доля китайских активов в Центробанке России возросла

Согласно данным, опубликованным на официальном сайте Центрального банка (ЦБ) России, доля китайских активов в балансе международных валютных резервов ЦБ РФ составила 13,4 процента, увеличившись на 8,7 процента по сравнению с прошлым годом. Как сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное", Китай впервые стал крупнейшим зарубежным вкладчиком валютных резервов в Центробанке России.
Доля китайских активов в ЦБ России увеличилась почти на 9 процентов. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая Доля китайских активов в ЦБ России увеличилась почти на 9 процентов. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Доля китайских активов в ЦБ России увеличилась почти на 9 процентов. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

К апрелю 2018 года первенство по объемам гособлигаций в Центробанке принадлежало США, но сейчас доля валютных активов Банка России, номинированных в долларах, упала с 29,2 до 9,2 процента. Объем вложений в гособлигации Японии значительно возрос: с 1,7 процента в прошлом году до 10,2 процента сейчас.

Международные резервы России (МРР) представляют собой финансовые активы, находящиеся в распоряжении ЦБ и правительства России. МРР состоят из активов в иностранной валюте, монетарного золота и других активов. МРР России на 1 октября 2019 года достигли 530,923 миллиарда долларов, следует из материалов Центробанка РФ.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
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