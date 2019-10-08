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08.10.2019 06:00
Рубрика: Экономика

Доллар может оказаться под давлением

Текст: Роман Маркелов
Александр Купцикевич, ведущий аналитик FxPro, специально для "Российской газеты":
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

- Экономические данные от крупнейших стран становятся все более тревожными месяц от месяца, но пока, кажется, не пришло время для большой распродажи на рынках.

Российский рубль по итогам торгов в понедельник просел к доллару и евро на волне страхов перед новой волной торговых конфликтов. Пара "доллар-рубль" поднялась к 64,9, но лишь частично компенсировала снижение в пятницу на данных по рынку труда в США. Пара "евро-рубль" поднялась к 71,3, вслед за глобальной тенденцией на укрепление евро.

Фото: istock
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Число новых рабочих мест в США выросло на 136 тысяч, что ниже многолетних трендовых уровней вблизи 200 тысяч, но при этом отмечаются признаки замедления роста зарплат.

Отчет по занятости в США выглядит достаточно плохо, чтобы на рынках настраивались на дальнейшие снижения ставок от ФРС. Это позитивная новость, отправившая рынки в рост в прошлую пятницу, так как снижение ставок усиливает спрос на такие доходные активы как акции и валюты развивающихся стран, а также вызывают укрепление сырья.

При этом, ситуация в мировой экономике пока еще далека от того, чтобы кричать караул. До сих пор предполагается, что действия крупнейших мировых ЦБ сумеют уберечь мировую экономику от сползания в рецессию.

В результате, Brent получила новый импульс для покупок после падения к 56 долларам за баррель - области минимумов последних трех месяцев.

Среди тревожащих факторов для рынков остаются торговые споры США и Китая. Они по-прежнему нависают над рынками нерешенной проблемой, готовой в любой момент обернуться неожиданными новостями, как позитивными, так и негативными.

Фото: iStock
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В целом за весь период торговых споров доллар находится в тренде на рост против евро и незначительно прибавляет к рублю.

Начало нового квартала, надежды на новый раунд смягчения глобальной монетарной политики позволяют предположить, что краткосрочно (в течение недели-двух) доллар может оказаться под умеренным давлением, откатившись в область локальных минимумов. Для пары "евро-доллар" это открывает потенциал роста к 1,11, для пары "доллар-рубль" - возможность снижения к 64 рублям, а для пары "евро-рубль" в целом обещает колебания у отметки 71 рубль.

Экономика Финансы Валютный рынок Курс рубля
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