Два метеорных дождя увидят москвичи в октябре

Жители столицы увидят два метеорных дождя - Дракониды и Ориониды - до конца октября. Об этом сообщает пресс-служба Московского планетария.

По словам астрономов, Дракониды достигнут своего пика в ближайшую среду, 9 октября. Ожидается, что интенсивность метеоров составит не менее десяти в час. А на 21 октября придется пик метеорного дождя Ориониды. Его интенсивность составит до 20 метеоров в час. Напомним, что метеоры вспыхивают и сгорают, попадая в атмосферу Земли. Цвет падающих звезд будет желтовато-красным.

Наблюдать за звездами лучше в местах с минимальной засветкой, например, за городом.

Напомним, что в ночь на 13 августа над Москвой можно было наблюдать метеорный поток Персеиды, который входит в тройку самых зрелищных космических явлений.