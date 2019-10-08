Эксперты АЮР рассказали нашим читателям о новациях в судебной системе

8 октября в "Российской газете" прошла "прямая линия" с читателями. Звонки принимали представители Ассоциации юристов России Ксения Дитяткина и Сергей Сенчушкин.

Немало звонивших волновались, как теперь жаловаться, если кассационная и апелляционная инстанции находятся очень далеко?

- Я живу в Брянской области, куда мне направлять кассационную жалобу? - спросил Владимир.

- В Саратов, в Первый федеральный кассационный суд общей юрисдикции, - ответила Ксения Дитяткина.

- Но как я туда доберусь? Я даже не в Брянске живу, в поселке. В Саратов предлагаете ехать? Сначала жалобу подать, а потом судиться - не наездишься.

Как объяснила эксперт, кассационная жалоба подается через суд первой инстанции. Так что ехать в Саратов только для того, чтобы подать жалобу, не придется. Что же касается судебного процесса, то принять в нем участие можно через системы видео-конференц-связи. Для этого будет достаточно прийти в районный суд и написать заявление. Системы видео-конференц-связи есть в каждом суде, так что человек сможет принять участие в судебном заседании в кассационном суде, не выезжая из своего города. При этом теперь третья инстанция будет рассматривать все жалобы.

Некоторые вопросы сразу выявляли проблемы, которые требуют дополнительного разъяснения. Например, читательница из Туапсе Татьяна спросила, сможет ли она теперь защищать людей в суде?

Она окончила курсы переподготовки по специальности юриспруденция. То есть у нее есть неюридическое высшее образование и диплом курсов профессиональной переподготовки по специальности юрист. Есть многолетний опыт, но допустят ли ее сейчас суды к процессу?

Дело в том, что по новым правилам представлять интересы граждан в судах, начиная с регионального уровня, могут только дипломированные юристы.

- Могу лично подтвердить: 1 октября мы с коллегой пришли в суд, и нас попросили предъявить оригиналы дипломов, - сказал Сергей Сенчушкин.

Читательница подтвердила: ее знакомую накануне не допустили к процессу в Краснодарском краевом суде, потому что не принесла диплом о высшем образовании.

Но как быть тем, кто окончил курсы переподготовки на базе высшего образования? Диплом юриста есть, можно ли приравнять его к диплому настоящего юриста?

Эксперты сошлись во мнении, что здесь нужны разъяснения Верховного суда России. А пока скорее всего на местах практика будет складываться по-разному, в зависимости от мнения конкретного судьи. Где-то допустят к процессу, где-то нет.