Эрдоган: Турция выступает за мир и стабильность на Балканах

Новости

Москва и Сеульская туристическая организация подписали меморандум о взаимопонимании 21:02
Силовики не допустили в Москве беспорядков с тяжкими последствиями 20:58
Правительство утвердит требования к структуре зарплаты медработников 20:49
Российская сторона отправила WADA ответы по данным московской лаборатории 20:42
Бари Алибасов проиграл иск против производителя "Крота" в суде 20:20
Путин обсудил на Совбезе РФ обострение ситуации в Сирии 19:52
Путешествующим по "Серебряному ожерелью" начали выдавать паспорта 19:51
В 2020 году могут пройти Дни Москвы в Аргентине 19:50
Российский теннисист ушел из жизни в Москве 19:47
США опубликовали список товаров и услуг стран ЕС, облагаемых пошлинами 19:46
МИД России: США препятствуют работе многих делегаций в ООН 19:31
В РФ прогнозируют ежегодное сокращение численности трудоспособного населения 19:23
Сергей Семак сыграл свадьбу в Италии 19:16
Вышел трейлер нового фильма режиссера "Человеческой многоножки" 19:12
Ярославцев возмутила земляная горка для детей 19:01
Истребитель F-16 ВВС США разбился на западе Германии 18:54
Прокуратура в Костроме проверит захоронение отходов в гробах стариков 18:44
В Tesla появятся рингтоны для сигнала 18:44
Французские ученые изучат новгородские иконы и берестяные грамоты 18:31
В ДНР показали снаряды НАТО с места обстрелов 18:24
В России выросла добыча тихоокеанских лососей 18:13
GAC везет в Россию старую версию внедорожника GS8 18:00
В Британии найдена сокровищница с руническими текстами 17:59
Как выглядит газон "Лужников", где Россия встретится с Шотландией. Там почти год не играли в футбол (фото) 17:51
Режиссером незавершенного спектакля Захарова назначена его дочь 17:46
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
Когда можно вернуть продавцу подержанную машину
Когда можно вернуть продавцу подержанную машину
ВС разъяснил, как получить деньги за неработающую бытовую технику
ВС разъяснил, как получить деньги за неработающую бытовую технику
08.10.2019 21:01
Рубрика: В мире

Эрдоган: Турция выступает за мир и стабильность на Балканах

Текст: Александр Борисов (Белград)
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, завершивший во вторник свое двухдневное пребывание в Сербии, подчеркнул, что Турция выступает за мир и стабильность на Балканах. "Единственным желанием Турции является мир и стабильность на Балканах",- цитирует слова турецкого лидера агентство "Анадолу".

При этом Белград и Анкара подписали 9 различных соглашений, в том числе и о сотрудничестве в области обороны. По словам Эрдогана, обе стороны демонстрируют "твердую волю" к развитию связей, а сотрудничество между Турцией и Сербией достигло "идеального" уровня.

Фото: REUTERS/Djordje Kojadinovic
Эрдоган: Сербия является ключевой страной для мира и стабильности Балкан

Между тем во вторник в Белграде прошел и трехсторонний саммит Турция-Сербия-Босния и Герцеговина (БиГ), в рамках которого главы Сербии и Турции обсуждали с членами боснийского Президиума - Милорадом Додиком, Шефиком Джаферовичем и Желько Комшичем ситуацию в данной балканской стране (государство находится в политическом коллапсе более года из-за невозможности конфликтующих сторон договориться по ключевым вопросам, в частности, о целесообразности сближения с НАТО). Примечательно, что Александр Вучич в понедельник предложил Эрдогану подключить Москву к диалогу в формате Турция-Босния-Сербия-Россия, а Милорад Додик в преддверии указанной встречи обозначил важность участия России в урегулировании затянувшегося боснийского кризиса.

"Не стоит быть наивными, Эрдоган всегда с большей симпатией будет рассматривать интересы бошняков, нежели других народов, но в практическом плане он предлагает свою поддержку консенсусу и достижению договора в Боснии и Герцеговине, - цитирует заявление Милорада Додика агентство "Спутник". - Поэтому сегодня появилась возможность разговаривать с такой Турцией и ожидать предоставления от нее помощи. Считаю, что, принимая во внимание улучшение отношений Турции и России, необходимо рассматривать возможность формирования встречи в формате четверки - Сербия, БиГ, Турция и Россия, а может и Хорватия. Хорватия будет ждать указаний с Запада, однако это был бы форум, собравший авторитетов, который воспринимался бы в БиГ с уважением. Конечно же, это не понравится Западу, но что делать".

Эксперты обращают внимание на то, что национальные и региональные интересы турков вошли в противоречие со стратегическими целями Брюсселя и Вашингтона, особенно на фоне последнего заявления президента США Дональда Трампа о способности "стереть с лица земли" экономику Турции. Таким образом, Москва получила возможность укреплять взаимодействие с Анкарой, в частности, за счет продвижения совместного проекта "Турецкий поток" и расширения контрактов в сфере ВПК, а также более эффективно отстаивать интересы своих исторических и геополитических союзников на Балканах - сербов, в том числе и в Боснии и Герцеговине, где их принуждают преклониться перед НАТО и США, отказавшись при этом от России.

Хорватский историк: Мир на Балканах зависит от России и Китая

Напомним, что в российском МИД неоднократно обращали внимание на то, что "недопустимо использовать евроатлантическую перспективу для расшатывания хрупкого внутриполитического баланса в Боснии и Герцеговине", а посол РФ в Сараево Петр Иванцов в интервью изданию "Глас Српске" отмечал падение уровня межнационального доверия в БиГ, способности договариваться по представляющим взаимный интерес вопросам, что, по его словам, не может не беспокоить Россию как государство-гарант мирного соглашения, положившего конец конфликту в этой балканской стране в 1995 году. "После всеобщих выборов в Боснии и Герцеговине прошел год, победители известны, но до сих пор нет ни Совета министров, ни Правительства в Федерации, - констатировал высокопоставленный дипломат. - Беспокоит меня и заметное падение уровня межнационального доверия, способности договариваться по представляющим взаимный интерес вопросам. Это явно расходится с логикой мирного соглашения, предусматривающего диалог, компромисс и консенсус трех народов как основу основ функционирования БиГ. Хотелось бы, конечно, видеть новый Совмин как можно скорее. К сожалению, данная тема обусловлена искусственно внесенными проблемами. Складывается впечатление, что ряд внутрибоснийских и внешних сил просто-напросто заинтересованы в сохранении текущего статус-кво, их устраивает действующий состав Совмина, а новая конфигурация представляется некомфортной. Отсюда и искусственные требования".

В мире Ближний Восток Турция В мире Европа Сербия
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Россия договорилась с Турцией о расчетах в нацвалютах и приеме карт "Мир"
Депутат Юмашева прокомментировала свой допрос спецслужбами США
Новак: Цена на транзит газа через Украину должна быть конкурентной
В ОБСЕ напомнили об исторической принадлежности Крыма России
Китай выразил США протест в связи с санкциями