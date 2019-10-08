Эрдоган: Турция выступает за мир и стабильность на Балканах

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, завершивший во вторник свое двухдневное пребывание в Сербии, подчеркнул, что Турция выступает за мир и стабильность на Балканах. "Единственным желанием Турции является мир и стабильность на Балканах",- цитирует слова турецкого лидера агентство "Анадолу".

При этом Белград и Анкара подписали 9 различных соглашений, в том числе и о сотрудничестве в области обороны. По словам Эрдогана, обе стороны демонстрируют "твердую волю" к развитию связей, а сотрудничество между Турцией и Сербией достигло "идеального" уровня.

Между тем во вторник в Белграде прошел и трехсторонний саммит Турция-Сербия-Босния и Герцеговина (БиГ), в рамках которого главы Сербии и Турции обсуждали с членами боснийского Президиума - Милорадом Додиком, Шефиком Джаферовичем и Желько Комшичем ситуацию в данной балканской стране (государство находится в политическом коллапсе более года из-за невозможности конфликтующих сторон договориться по ключевым вопросам, в частности, о целесообразности сближения с НАТО). Примечательно, что Александр Вучич в понедельник предложил Эрдогану подключить Москву к диалогу в формате Турция-Босния-Сербия-Россия, а Милорад Додик в преддверии указанной встречи обозначил важность участия России в урегулировании затянувшегося боснийского кризиса.

"Не стоит быть наивными, Эрдоган всегда с большей симпатией будет рассматривать интересы бошняков, нежели других народов, но в практическом плане он предлагает свою поддержку консенсусу и достижению договора в Боснии и Герцеговине, - цитирует заявление Милорада Додика агентство "Спутник". - Поэтому сегодня появилась возможность разговаривать с такой Турцией и ожидать предоставления от нее помощи. Считаю, что, принимая во внимание улучшение отношений Турции и России, необходимо рассматривать возможность формирования встречи в формате четверки - Сербия, БиГ, Турция и Россия, а может и Хорватия. Хорватия будет ждать указаний с Запада, однако это был бы форум, собравший авторитетов, который воспринимался бы в БиГ с уважением. Конечно же, это не понравится Западу, но что делать".

Эксперты обращают внимание на то, что национальные и региональные интересы турков вошли в противоречие со стратегическими целями Брюсселя и Вашингтона, особенно на фоне последнего заявления президента США Дональда Трампа о способности "стереть с лица земли" экономику Турции. Таким образом, Москва получила возможность укреплять взаимодействие с Анкарой, в частности, за счет продвижения совместного проекта "Турецкий поток" и расширения контрактов в сфере ВПК, а также более эффективно отстаивать интересы своих исторических и геополитических союзников на Балканах - сербов, в том числе и в Боснии и Герцеговине, где их принуждают преклониться перед НАТО и США, отказавшись при этом от России.

Напомним, что в российском МИД неоднократно обращали внимание на то, что "недопустимо использовать евроатлантическую перспективу для расшатывания хрупкого внутриполитического баланса в Боснии и Герцеговине", а посол РФ в Сараево Петр Иванцов в интервью изданию "Глас Српске" отмечал падение уровня межнационального доверия в БиГ, способности договариваться по представляющим взаимный интерес вопросам, что, по его словам, не может не беспокоить Россию как государство-гарант мирного соглашения, положившего конец конфликту в этой балканской стране в 1995 году. "После всеобщих выборов в Боснии и Герцеговине прошел год, победители известны, но до сих пор нет ни Совета министров, ни Правительства в Федерации, - констатировал высокопоставленный дипломат. - Беспокоит меня и заметное падение уровня межнационального доверия, способности договариваться по представляющим взаимный интерес вопросам. Это явно расходится с логикой мирного соглашения, предусматривающего диалог, компромисс и консенсус трех народов как основу основ функционирования БиГ. Хотелось бы, конечно, видеть новый Совмин как можно скорее. К сожалению, данная тема обусловлена искусственно внесенными проблемами. Складывается впечатление, что ряд внутрибоснийских и внешних сил просто-напросто заинтересованы в сохранении текущего статус-кво, их устраивает действующий состав Совмина, а новая конфигурация представляется некомфортной. Отсюда и искусственные требования".