Фильм "Джокер" бьет кассовые рекорды в Америке и в мире

Фильм "Джокер", вышедший в прокат в Соединенных Штатах в пятницу и на день раньше в России, бьет все кассовые рекорды октября. Несмотря на рейтинг "R", ограничивающий его просмотр лицами младше 16 лет, "Джокер" собрал рекордную сумму в американском прокате за первый уик-энд октября.

Как отмечает Forbes, в понедельник "Джокер" заработал еще 9,72 миллиона долларов, что на 60% меньше, чем в воскресенье - 24,375 миллиона долларов, а сборы в прокате составили на утро вторника 96,2 миллиона долларов в США и 248,4 миллиона долларов за границей. Таким образом, фильм о превращении клоуна-неудачника в маньяка-убийцу за четыре дня собрал более 300 миллионов долларов, при том, что он еще не демонстрировался во многих странах. Во Франции его прокат начинается в среду.

Многие критики после феноменальной игры 44-летнего Хоакина Феникса в роли "Джокера", который становится главным врагом Бэтмена, называют его основным претендентом на получение "Оскара" в 2020 году. Ранее Феникс, вершиной актерской работы которого называют роль в фильме "Мастер", уже номинировался на высшую награду американской киноакадемии, но не получил ее. Сейчас в букмекерских компаниях пророчат победу именно ему. Отметим, что лента уже получила "Золотого льва". Издание Оbserver называет работу Хоакина Феникса "блестящей и незабываемой".

"Приготовьтесь быть впечатленным "Джокером". Не столько из-за сильного безумия и кровопролитного насилия, которое иногда трудно наблюдать, или из-за подавляющей все работы Хоакина Феникса в главной роли, но из-за его видения режиссером и артистизма самого фильма. Даже если вы ненавидите это, это не похоже ни на что, что вы когда-либо видели раньше - например, просыпаться рядом с ядовитой змеей, укрывшейся на вашем одеяле и готовой к атаке. Вы в ужасе, но не можете двигаться. Несмотря на мои смешанные чувства, я думаю, что это лучший фильм о психологическом эффекте насилия как поп-арта со времен "Заводного апельсина" Стэнли Кубрика", - пишет критик издания.

У клоуна Артура Флэка (Хоакин Феникс) из-за черепно-мозговой травмы возникло редкое заболевание, которое вызывает неконтролируемые приступы смеха в самые трагические моменты жизни. Артур зарабатывает на жизнь как гротескный клоун, развлекая туристов и детей, пока его не увольняют за то, что он пронес свой заряженный пистолет в детскую больницу. После этой эмоциональной неудачи он уже никогда не будет таким, как раньше, превращаясь в "Джокера".

Многие критики в американских и европейских СМИ отмечают, что игра Феникса в "Джокере" является одной из самых впечатляющих киноработ последних лет.