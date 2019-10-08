Госдума поддержала законопроект о закупке более дешевых лекарств

Документ определяет для госзакупок, что является взаимозаменяемым лекарственным препаратом, пояснил член комитета Госдумы по охране здоровья, депутат фракции "Единая Россия" Александр Петров.

- Это крайне важно, так как позволяет заменять иностранные дорогостоящие препараты лекарствами российского производства, которые стоят в несколько раз дешевле, при этом не уступают в эффективности, - подчеркнул парламентарий.

После вступления закона в силу регионы смогут по конкретной формуле определять взаимозаменяемые лекарственные препараты. Проще говоря, власти получат механизм, который позволит решить, что такие-то лекарства (в том числе дженерики) - аналоги других препаратов, а такие-то - нет.

Правила определения взаимозаменяемости установит правительство РФ.

При этом процедура будет предусматривать исключение для отдельных групп пациентов, если в составе препарата есть вещества, которые могут приводить к риску возникновения серьезных нежелательных реакций. В законе будут учитываться особенности и побочные эффекты каждого препарата, а также будет прописан порядок, каким образом эти побочные эффекты будут изучаться и вноситься в инструкцию к лекарству.

- Самое главное - прекратятся разговоры о том, что импортный лекарственный препарат на всех действует, а русский лекарственный препарат на всех не действует, - считает Петров. - Мы будем по четким правилам определять, действует ли он или нет, и при любой жалобе "не действует" у нас будет порядок действий, определенный законом.

Нюансы регулирования в этой сфере будут позже уточняться с помощью экспертного сообщества и общественности. Для этого документ будет дополнительно обсуждаться в течение месяца.

Новый закон поспособствует и экономии денег из кошельков самих пациентов.

- Бывает, что гонящиеся за деньгами сотрудники аптек, больниц и т.п. предлагают препараты, убеждая в том, что они аналогичны необходимым, - объяснял ранее первый зампред Комитета по охране здоровья Госдумы Федот Тумусов. - Являются ли они на самом деле аналогами, для них не имеет значения, главное - получить процент от продажи.

По его оценке, законопроект эту проблему снимет.