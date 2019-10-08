Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Текст:   Татьяна Замахина 
14:52 08.10.2019

Госдума проголосовала за выплаты жертвам недобросовестных застройщиков

Не только обманутые дольщики, но и другие пострадавшие от действий недобросовестных застройщиков граждане смогут получить компенсации. Законопроект об этом прошел первое чтение в Госдуме.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как объяснил журналистам один из авторов, председатель Госдумы Вячеслав Володин, пока что право на компенсации имеют только обманутые дольщики. Сложившаяся ситуация ставит участников жилищно-строительных кооперативов (ЖСК) в неравное положение по сравнению с ними. По словам спикера, возмещения этой категории граждан будут предоставляться за счет средств Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства. Компенсации смогут получать члены ЖСК, организованных до 1 июля 2019 года, то есть до перехода на проектное финансирование. Впрочем, не исключено, что ко второму чтению от указания срока могут отказаться, стало известно на заседании.

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Почему эскроу-счета пока непривлекательны для строителей и покупателей

Соавторами Володина выступили его первый заместитель Иван Мельников, вице-спикер Игорь Лебедев, а также руководители профильных комитетов. Как уточнил один из авторов, глава Комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев, сейчас членам ЖСК могут помочь завершить строительство дома, но компенсации им не положены. Парламентарий также рассказал, о каком масштабе проблемы идет речь: на сегодняшний день работает порядка 130 таких кооперативов, их пайщиками является порядка шести тысяч человек. "Это те люди, которые уже являются обманутыми дольщиками и организовались в такие кооперативы, чтобы решить проблему своего объекта. Мы понимаем, что чаще всего этого не происходит", - констатировал Николаев.

Комментарий

Первый замруководителя фракции "Единая Россия" Николай Панков:

Разницы между дольщиками и членами ЖСК никакой нет. И те, и другие могут или уже пострадали от недобросовестных застройщиков. Поэтому законопроект, который позволит защитить людей от действий таких горе строителей, рассматривается Думой в приоритетном порядке.

Фото: Андрей Попов / РИА Новости
Цены на недвижимость на вторичном рынке России выросли на 7,4 процента

Люди очень ждали этого решения. На регулярных встречах в регионе по этим проблемам слышу много вопросов, понимаю и волнение, и возмущение. Ведь выплата возмещения членам ЖСК не предусмотрена. Это ставит их в неравное положение по сравнению с участниками долевого строительства.

Теперь эта несправедливость будет устранена, и члены ЖСК смогут получать денежную компенсацию наравне с дольщиками. Причем компенсация будет по рыночной стоимости жилья, за счет средств фонда помощи дольщикам.

Уверен, что законопроект, автором которого является Вячеслав Володин, будет принят оперативно. Наша задача, как законодателей, в равной степени защищать всех граждан от действий не чистых на руку деятелей.

Эксперты расскажут, как безопасно купить жилье

Сейчас читают

Коммерческая недвижимость
07.10.2019

Ночлежки начали сдавать посуточно под видом апартаментов

Ночлежки начали сдавать посуточно под видом апартаментов

1 октября вступил в силу запрет на размещение хостелов в жилых домах, но не все ночлежки готовы работать по новым правилам. Предприниматели, пытаясь обойти закон, стали сдавать их посуточно под видом апартаментов. В проблеме разбиралась "РГ"

ЖКХ
05.10.2019

Как не переплачивать за отопление

Как не переплачивать за отопление

По оценкам экспертов, 15-20% платежей за отопление приходится на то тепло, которое нам не нужно. Поставщикам тепла всегда выгодно, чтобы люди платили больше. Как не переплачивать, объясняет исполнительный директор НП "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева

ЖКХ
04.10.2019

Министр ЖКХ назвал регионы-лидеры по переселению из аварийного жилья

Министр ЖКХ назвал регионы-лидеры по переселению из аварийного жилья

Министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев назвал регионы, которые лучше других справились с задачей по переселению граждан из аварийного жилья. В их числе Башкирия, ХМАО и ЯНАО, а также Алтайский край