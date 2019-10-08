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08.10.2019 16:02
Рубрика: Власть

Госдума упрощает почтовые переводы до 15 тысяч рублей

Текст: Татьяна Замахина
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Средства в размере до 15 тысяч рублей можно будет переводить без личного присутствия в почтовом отделении. На это направлен законопроект, который Госдума поддержала в первом чтении.

"Почта России" расширяет инфраструктуру выдачи заказов

Пока что почта обязана проводить полную идентификацию граждан при отправке или получении ими почтовых переводов, причем независимо от суммы такого перевода. Группа депутатов Госдумы во главе с председателем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым предложила изменить эти нормы. Законопроект предоставляет "Почте России" возможность проведения упрощенной идентификации клиентов, если перевод не превышает 15 тысяч рублей.

При упрощенном порядке нет необходимости личного присутствия клиента. Достаточно предоставить фамилию, имя и отчество, а также серию и номер документа, удостоверяющего личность.

Власть Работа власти Законодательная власть Госдума
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