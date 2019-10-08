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08.10.2019 14:38
Рубрика: Спорт

Хердур Магнуссон: Зимой в Исландии люди идут в кинотеатр, чтобы согреться

Текст: Артур Нанян
Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон не только сильный футболист, но и интересный собеседник. В беседе с "РГ" он высказал свое мнение относительно стереотипов о своей родине - Исландии.
Фото: Александр Вильф/РИА Новости Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Фото: Александр Вильф/РИА Новости

В Исландии есть люди, которые всерьез верят в существование троллей и эльфов. Это так?

Хердур Магнуссон: Вау! Ну разве что много лет назад кто-то и верил в такие вещи, но сейчас - не думаю. А вообще если вы будете ехать на машине по Исландии, можете заметить в некоторых местах камни, упавшие с гор. На них даже нарисованы дома, двери, окна. И есть люди, которые полагают, что в них живут эльфы. Но таких, повторюсь, очень мало. Лет 100-200 назад, может, было по-другому.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
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Исландцы часто строят в своих садах маленькие церкви, надеясь обратить в христианство маленький народец хулдуфолк, который, по преданиям, прячется в местных горах.

Хердур Магнуссон: (смеется) То же самое, что и с эльфами. Я поражаюсь: неужели люди всерьез верят в такие вещи? Хотя ладно. Пусть те же туристы верят и приезжают к нам (улыбается).

Правда, что жители Рейкьявика практически всегда оплачивают покупки банковскими картами, причем даже если заказывают кофе в баре?

Хердур Магнуссон: Да, это так. Почти у всех в Исландии есть банковские карты. Там удобнее. Допустим, ты едешь куда-то, и тебе срочно надо скинуть, например, деньги на телефон. И с помощью карты ты это можешь сделать за пару минут. Да и неудобно класть бумажки и монеты в карман. А вот в России, я заметил, наоборот: у вас почти всегда используют наличные.

В исландском языке практически нет заимствований, благодаря чему он уже более тысячи лет сохраняется в неизменном виде. Для исландца не составит проблемы прочесть книгу, изданную несколько веков назад.

Хердур Магнуссон: Это правда. У нас один и тот же алфавит на протяжении многих лет. В Исландии хватает людей, которые интересуется чтением старых книжек. Уверен, мы не будем трогать свой язык, и он будет таким же спустя 100, 200 и больше лет.

Исландцы ходят в кино чаще, чем жители всех других стран мира. Это так?

Хердур Магнуссон: Интересно. Я не знал об этом. Конечно, мы любим смотреть фильмы. Настоящий бум у нас зимой, когда люди идут в кинотеатр, чтобы согреться (смеется). А вообще киноиндустрия у нас очень развита. И зарубежные фильмы мы видим почти сразу после премьеры.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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А вы любитель кино?

Хердур Магнуссон: Да. Кстати, я уже ходил в один из московских кинотеатров. Там, правда, на английском все было, так что я все понимал. Но еще разок я решил сходить и посмотреть фильм на русском. Это был новый "Форсаж". Мне повезло, потому что в нем было мало разговоров (улыбается). Такие фильмы на русском я осилю. А вот комедии, триллеры и все такое - пока не смогу.

Правда, что в Рейкьявике считается нормальным выйти в ближайший магазин за продуктами в пижаме?

Хердур Магнуссон: Не в пижаме, но в легкой одежде - да. Даже когда стоит холод, нас это не смущает. Мы, кстати, так делали с Сигурдссоном! Как-то была зима или ранняя весна, мы с ним выскочили в шортах и майке. Сели сразу в машину и поехали в магазин. Я люблю гулять в шортах, даже если на улице прохладно.

Исландцы очень любят книги. По некоторым данным, вы самый читающий народ в мире.

Хердур Магнуссон: Не знал об этом. Что ж, это здорово! (улыбается). Я сам не большой любитель чтения. Нам повезло, что сейчас есть всякие подкасты и можно пользоваться ими. Так легче. Но все же если ты читаешь книгу, становишься умнее.

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