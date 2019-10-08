Япония и США подписали два новых торговых соглашения, охватывающих товары примерно на 55 миллиардов долларов. Свои автографы на документах поставили американский торговый представитель Роберт Лайтхайзер и посол Японии в Вашингтоне Синсукэ Сугияма. Президент Дональд Трамп ожидал, что это произойдет еще в мае, но переговоры затянулись до конца сентября. По окончании церемонии, прошедшей в Белом доме, американский лидер отметил, что соглашения (по крайней мере, одно из них) - "это огромная победа для американских фермеров, владельцев ранчо и производителей".

Хотя тексты документов засекречены, эксперты, знакомые с их содержанием, отмечают, что одно из соглашений действительно позволяет увеличить некоторые возможности экспорта американской сельхозпродукции на японский рынок. Кроме того, оно возвращает отдельным производителям преференции, потерянные после выхода США из соглашения о создании Транстихоокеанского партнерства (ТТП). Так, снижаются или отменяются тарифы на орехи, ягоды, зерно, вино, сыр, продукты из говядины и свинины из США на общую сумму 7,2 млрд долларов. Но изменения не затронули пошлины и квоты на рис, установленные еще в 1990-е годы. Если бы США остались в ТТП, американские производители могли бы экспортировать в Японию до 70 тысяч тонн риса без всяких пошлин.

Трамп назвал соглашения победой американских фермеров, которые являются его электоратом

Как отметила Тэми Оверби, старший директор по вопросам Азии и торговли в консалтинговой компании McLarty Associates, за два года, прошедших после выхода США из ТТП, конкуренты успели подписать многолетние контракты в Японии, и теперь американским производителям "придется бороться за потерянную долю рынка".

Соглашения не затронули важные для двусторонней торговли сектора, включая автомобили и запчасти, самолеты, оборудование для производства сжиженного пропана и полупроводников. Японские автопроизводители были разочарованы тем, что США сохранили существующие тарифы на уровне 2,5 процента.

Главное достижение содержится во втором документе, посвященном цифровым продуктам, носителям, программному обеспечению, торговые тарифы на которые будут снижены. По мнению экспертов, данная сделка соответствует соглашению между США, Мексикой и Канадой, создавая даже лучшие условия по сравнению с теми, которыми пользуются участники ТТП. По словам Абэ, это отражает статус Японии как союзника Соединенных Штатов в попытках установить в глобальные правила интернета.