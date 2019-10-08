Instagram "спасет отношения", отключив старую функцию

В приложении Instagram будет отключена вкладка "Подписки", существовавшая там с 2011 года. На ней пользователи могут узнавать об активности своих друзей - кто чью фотографию лайкнул, на кого подписался и так далее.

Многие пользователи считали "Подписки" шпионской функцией, позволяющей незаметно узнавать, чем занимаются друзья в Instagram. В скором времени ее отключат всем участникам соцсети, подтвердили представители сервиса. Об этом пишет BuzzFeed.

После исчезновения вкладки "Подписки" при нажатии на значок сердечка будет отображаться только информация об активности самого пользователя.

В соцсетях одобрили отключение "Подписок".

"Это определенно спасет несколько отношений", - написал пользователь Twitter.