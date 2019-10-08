У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

Instagram "спасет отношения", отключив старую функцию

Текст:   Антон Благовещенский
08.10.2019,  
11:23
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В приложении Instagram будет отключена вкладка "Подписки", существовавшая там с 2011 года. На ней пользователи могут узнавать об активности своих друзей - кто чью фотографию лайкнул, на кого подписался и так далее.

Многие пользователи считали "Подписки" шпионской функцией, позволяющей незаметно узнавать, чем занимаются друзья в Instagram. В скором времени ее отключат всем участникам соцсети, подтвердили представители сервиса. Об этом пишет BuzzFeed.

После исчезновения вкладки "Подписки" при нажатии на значок сердечка будет отображаться только информация об активности самого пользователя.

Россиянин смог найти настоящий первый пост в Instagram

В соцсетях одобрили отключение "Подписок".

"Это определенно спасет несколько отношений", - написал пользователь Twitter.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News
интернет
Фото: iStock
"iPhone 11 царапается от воздуха". В Сети жалуются на качество Apple 07.10.2019
Россиянин смог найти настоящий первый пост в Instagram 03.10.2019
Еще одна задача для школьников озадачила Сеть. Решение оказалось очевидным 26.09.2019
соцсети
Фото: Сайт HTC
Кто-то еще помнит про HTC? Ее новый глава грозится подвинуть Huawei 07.10.2019
Знакомства "ВКонтакте" открылись для всех. Названы цены 12.09.2019
Хватит завидовать. Facebook отключит лайки 03.09.2019
Instagram
Фото: Oppo
OPPO представила линейку смартфонов A 2020 07.10.2019
И снова третье сентября. В Instagram появилась маска с Шуфутинским 03.09.2019
Не только WhatsApp. В смартфонах появится еще один мессенджер 27.08.2019