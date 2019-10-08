Исаев: Финансирование здравоохранения в 2020 году составит 700 млрд рублей

Новости

Москва и Сеульская туристическая организация подписали меморандум о взаимопонимании 21:02
Силовики не допустили в Москве беспорядков с тяжкими последствиями 20:58
Правительство утвердит требования к структуре зарплаты медработников 20:49
Российская сторона отправила WADA ответы по данным московской лаборатории 20:42
Бари Алибасов проиграл иск против производителя "Крота" в суде 20:20
Путин обсудил на Совбезе РФ обострение ситуации в Сирии 19:52
Путешествующим по "Серебряному ожерелью" начали выдавать паспорта 19:51
В 2020 году могут пройти Дни Москвы в Аргентине 19:50
Российский теннисист ушел из жизни в Москве 19:47
США опубликовали список товаров и услуг стран ЕС, облагаемых пошлинами 19:46
МИД России: США препятствуют работе многих делегаций в ООН 19:31
В РФ прогнозируют ежегодное сокращение численности трудоспособного населения 19:23
Сергей Семак сыграл свадьбу в Италии 19:16
Вышел трейлер нового фильма режиссера "Человеческой многоножки" 19:12
Ярославцев возмутила земляная горка для детей 19:01
Истребитель F-16 ВВС США разбился на западе Германии 18:54
Прокуратура в Костроме проверит захоронение отходов в гробах стариков 18:44
В Tesla появятся рингтоны для сигнала 18:44
Французские ученые изучат новгородские иконы и берестяные грамоты 18:31
В ДНР показали снаряды НАТО с места обстрелов 18:24
В России выросла добыча тихоокеанских лососей 18:13
GAC везет в Россию старую версию внедорожника GS8 18:00
В Британии найдена сокровищница с руническими текстами 17:59
Как выглядит газон "Лужников", где Россия встретится с Шотландией. Там почти год не играли в футбол (фото) 17:51
Режиссером незавершенного спектакля Захарова назначена его дочь 17:46
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
Когда можно вернуть продавцу подержанную машину
Когда можно вернуть продавцу подержанную машину
ВС разъяснил, как получить деньги за неработающую бытовую технику
ВС разъяснил, как получить деньги за неработающую бытовую технику
08.10.2019 20:50
Рубрика: Экономика

Исаев: Финансирование здравоохранения в 2020 году составит 700 млрд рублей

Текст: Андрей Исаев (первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Государственной Думе)
Российская газета - Федеральный выпуск № 226(7984)
В Государственной думе продолжается работа над проектом федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. Согласно этому документу, в следующем году бюджетные расходы составят около 19,5 триллиона рублей, а затем они будут увеличиваться примерно на 1 триллион рублей ежегодно.

На финансирование национальных проектов планируется направить 2 триллиона рублей в 2020 году, то есть на 200 миллиардов рублей больше, чем в нынешнем. В 2021 году эта цифра возрастет до 2,2 триллиона рублей, а в 2022 году расходы на нацпроекты составят 2,7 триллиона рублей.

Фото: iStock
Путин поддержал предложение Госдумы о деньгах для регионов

Финансирование сферы здравоохранения с федерального уровня увеличится в следующем году на 345 миллиардов рублей и таким образом достигнет почти 700 миллиардов рублей. Эти средства будут направляться, в том числе, на закупку оборудования для региональных онкологических и сердечно-сосудистых центров. Кроме того, планируется завершить создание и обновление более 1,5 тысячи фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий, а к концу 2021 года приобрести 1,3 тысячи мобильных медицинских комплексов. Дополнительные средства предполагается выделить на лекарственное обеспечение людей, перенесших инфаркт или инсульт, и лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита. Все эти меры должны способствовать значительному снижению смертности населения.

Расходы на социальную политику предлагается увеличить по сравнению с нынешним годом на 138 миллиардов рублей. В частности, в законопроекте предусмотрены дополнительные ассигнования на повышение рождаемости и поддержку семей с детьми. Во-первых, речь идет о расширении охвата семей, получающих ежемесячные денежные выплаты в связи с рождением первого и второго ребенка. Если раньше такие выплаты предоставлялись только семьям, имеющим средний доход менее полутора прожиточных минимумов на человека, то теперь по предложению президента критерий нуждаемости увеличен до двух прожиточных минимумов. Во-вторых, с 5,5 тысячи рублей до 10 тысяч повысится ежемесячная выплата неработающим родителям, осуществляющим уход за детьми инвалидами и инвалидами с детства I группы. Это тоже сделано по инициативе Владимира Путина. В-третьих, в соответствии с поручением президента будут выплачиваться повышенные пособия на детей в возрасте от полутора до трех лет. В 2020 году на это планируется дополнительно выделить 75 миллиардов рублей, в 2021 году - 78 миллиардов рублей, в 2022 году - уже почти 82 миллиарда рублей.

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Госдума изменит проект бюджета ради выполнения задач президента

Наконец, процентные ставки по ипотеке для семей с двумя и более детьми будут субсидированы и достигнут 6%, а на Дальнем Востоке - 5%. В случае рождения третьего ребенка и последующих детей в семье, взявшей ипотечный кредит, предусмотрен дополнительный ресурс для погашения этого кредита из бюджетных средств. Размер помощи каждой такой семье составит 450 тысяч рублей.

Продолжится программа по переселению граждан из аварийных домов. В планах на ближайшие три года расселить более 3,4 миллиона квадратных метров аварийного жилья. На эти цели в проекте бюджета предусмотрено 100 миллиардов рублей.

Предполагается, что на 52 миллиарда рублей увеличатся расходы федерального бюджета на образование. Эти средства пойдут на строительство и реконструкцию школ, на подключение их к интернету, на организацию мероприятий по выявлению особенно талантливых детей и на оказание им помощи в обучении. В результате к 2022 году Россия должна занять как минимум 11-е место в мире по качеству образования, а к 2024 году войти в десятку лучших стран по этому показателю.

Эти и другие параметры нового бюджета депутаты Госдумы могут рассмотреть в первом чтении уже 24 октября.

Экономика Казна Федеральный бюджет Общество Здоровье Законодательная власть Госдума Бюджет 2020-2022
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Россия договорилась с Турцией о расчетах в нацвалютах и приеме карт "Мир"
Депутат Юмашева прокомментировала свой допрос спецслужбами США
Новак: Цена на транзит газа через Украину должна быть конкурентной
В ОБСЕ напомнили об исторической принадлежности Крыма России
Китай выразил США протест в связи с санкциями