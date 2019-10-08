Исаев: Финансирование здравоохранения в 2020 году составит 700 млрд рублей

В Государственной думе продолжается работа над проектом федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. Согласно этому документу, в следующем году бюджетные расходы составят около 19,5 триллиона рублей, а затем они будут увеличиваться примерно на 1 триллион рублей ежегодно.

На финансирование национальных проектов планируется направить 2 триллиона рублей в 2020 году, то есть на 200 миллиардов рублей больше, чем в нынешнем. В 2021 году эта цифра возрастет до 2,2 триллиона рублей, а в 2022 году расходы на нацпроекты составят 2,7 триллиона рублей.

Финансирование сферы здравоохранения с федерального уровня увеличится в следующем году на 345 миллиардов рублей и таким образом достигнет почти 700 миллиардов рублей. Эти средства будут направляться, в том числе, на закупку оборудования для региональных онкологических и сердечно-сосудистых центров. Кроме того, планируется завершить создание и обновление более 1,5 тысячи фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий, а к концу 2021 года приобрести 1,3 тысячи мобильных медицинских комплексов. Дополнительные средства предполагается выделить на лекарственное обеспечение людей, перенесших инфаркт или инсульт, и лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита. Все эти меры должны способствовать значительному снижению смертности населения.

Расходы на социальную политику предлагается увеличить по сравнению с нынешним годом на 138 миллиардов рублей. В частности, в законопроекте предусмотрены дополнительные ассигнования на повышение рождаемости и поддержку семей с детьми. Во-первых, речь идет о расширении охвата семей, получающих ежемесячные денежные выплаты в связи с рождением первого и второго ребенка. Если раньше такие выплаты предоставлялись только семьям, имеющим средний доход менее полутора прожиточных минимумов на человека, то теперь по предложению президента критерий нуждаемости увеличен до двух прожиточных минимумов. Во-вторых, с 5,5 тысячи рублей до 10 тысяч повысится ежемесячная выплата неработающим родителям, осуществляющим уход за детьми инвалидами и инвалидами с детства I группы. Это тоже сделано по инициативе Владимира Путина. В-третьих, в соответствии с поручением президента будут выплачиваться повышенные пособия на детей в возрасте от полутора до трех лет. В 2020 году на это планируется дополнительно выделить 75 миллиардов рублей, в 2021 году - 78 миллиардов рублей, в 2022 году - уже почти 82 миллиарда рублей.

Наконец, процентные ставки по ипотеке для семей с двумя и более детьми будут субсидированы и достигнут 6%, а на Дальнем Востоке - 5%. В случае рождения третьего ребенка и последующих детей в семье, взявшей ипотечный кредит, предусмотрен дополнительный ресурс для погашения этого кредита из бюджетных средств. Размер помощи каждой такой семье составит 450 тысяч рублей.

Продолжится программа по переселению граждан из аварийных домов. В планах на ближайшие три года расселить более 3,4 миллиона квадратных метров аварийного жилья. На эти цели в проекте бюджета предусмотрено 100 миллиардов рублей.

Предполагается, что на 52 миллиарда рублей увеличатся расходы федерального бюджета на образование. Эти средства пойдут на строительство и реконструкцию школ, на подключение их к интернету, на организацию мероприятий по выявлению особенно талантливых детей и на оказание им помощи в обучении. В результате к 2022 году Россия должна занять как минимум 11-е место в мире по качеству образования, а к 2024 году войти в десятку лучших стран по этому показателю.

Эти и другие параметры нового бюджета депутаты Госдумы могут рассмотреть в первом чтении уже 24 октября.