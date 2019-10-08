Использование биометрической системы - право граждан, а не обязанность

В следующем году банки с универсальной лицензией будут обязаны предоставлять услуги своим клиентам с помощью биометрической идентификации. Банкам с базовой лицензией дадут срок до 2021 года.

Платить за товары и услуги можно буквально на ходу, главное - защитить свои данные. Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Соответствующий законопроект должен пройти в Госдуме второе чтение осенью. О том, какие еще готовятся финтехновации и как будут защищать личные данные граждан, "Российской газете" рассказал председатель Комитета Государственной Думы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Банк России обязал системно значимые банки с 1 октября этого года обеспечить возможность для своих клиентов делать переводы через Систему быстрых платежей. Почему, на ваш взгляд, они не сделали этого раньше, ведь система запущена еще в январе?

Анатолий Аксаков: Банкам необходимо было время, чтобы подстроиться под новые условия, ведь часть из них уже имели свои подобные экосистемы. При этом не все кредитные организации готовы к выполнению требований, предполагаемых для функционирования системы. Национальная система платежных карт (НСПК) предложила банкам, присоединившимся к СБП, подключать к системе на возмездной основе те кредитные организации, которым самостоятельно совершить такое подключение на данный момент технологически сложно. Предложение НСПК пока только обсуждается, но, по некоторым данным, идея интересна свыше половины банков.

Как бы вы оценили первые итоги внедрения Банком России Единой биометрической системы (ЕБС)?

Анатолий Аксаков: По данным Банка России, сейчас в системе более 180 банков подключены к ЕБС, это почти 10 тысяч отделений. Около 60-70 банков находятся на стадии подключения. В самой системе биометрических данных уже зарегистрировано более 30 тысяч образцов, в то время как в начале года их было всего около 3 тысяч. На мой взгляд, видна положительная динамика, но она может быть значительно выше.

Всех граждан беспокоит вопрос сохранности личных данных. Что делается в этом направлении?

Анатолий Аксаков: При разработке любых финтех-инициатив безопасность ставится во главу угла. Права наших граждан должны быть максимально защищены. Мы следуем этому принципу. Сейчас в этой сфере готовятся новые инициативы. Например, сервис для шифрования при передаче данных в единую биометрическую систему, который будет отличаться особенной безопасностью, поскольку сама система будет тестироваться Федеральной службой безопасности России прежде всего на предмет обеспечения защиты информации. Ожидается, что такое технологическое решение будет готово уже к концу этого года.

К Единой биометрической системе сегодня подключены более 180 банков

Планируется законодательно обязать банки оказывать услуги клиентам по биометрии. Соответствующий законопроект прошел первое чтение в Госдуме. Когда может состояться второе чтение, и какие поправки планируется внести в документ?

Анатолий Аксаков: Во втором чтении, которое планируется этой осенью, будут уточнены вопросы безопасности в части сбора, обработки и хранения данных. Также и Банк России готов ослабить требования к банкам по резервам, если они соберут биометрические данные клиентов, которым выдают кредиты, чтобы повысить ход реализации. Кроме того, планируется дополнить законопроект обязанностью предоставления сервисов через ЕБС и расширить возможности использования биометрической системы на все банковские операции и на все операции, которые осуществляются некредитными финансовыми организациями. Обсуждается возможность подключения к сервису и юридических лиц. В этом сегменте, особенно в малом бизнесе, крайне важна доступность банковских услуг.

Посетители кофеен и кафе чаще других расплачиваются бесконтактно - например, с помощью привязанной к смартфону карты. Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Вы лично поддерживаете предложение о расширении использования биометрической системы?

Анатолий Аксаков: Да, поддерживаю. Оно важно для роста доступности финансовых услуг. Его реализация существенно расширит для граждан и юридических лиц спектр финансовых операций и услуг, осуществляемых дистанционно. Это позволит снизить затраты и сэкономить время. Внедрение биометрии - это веление времени. Мы предоставляем гражданину право, но не обязанность, получать банковские услуги удаленно, с помощью биометрической идентификации. Те, кто хочет оформлять все в бумажном виде, также должны иметь такое право. Таков наш подход.

Насколько удачными, по вашему мнению, оказались другие финтех-проекты ЦБ - "Маркетплейс" и "регулятивная песочница"? Когда ждать окончательного принятия закона о "Маркетплейсе" ("О совершении сделок с использованием электронной платформы")?

Анатолий Аксаков: "Маркетплейс" технологически готов, но для его полноценного запуска необходимо сформировать соответствующее правовое регулирование. Во втором чтении, которое планируется на ноябрь этого года, основные поправки касаются расширения перечня услуг. Также Банку России будет необходимо сформировать нормативную базу, и в случае принятия законопроекта "Маркетплейс" начнет работать в 2020 году. Сегодня интерес со стороны потенциальных участников проекта большой, подписаны соглашения с биржей, десятками фининститутов.

Биометрическая система важна для роста доступности финансовых услуг

Напомню, что россияне смогут через эту площадку открывать не только вклады, но и получать другие банковские продукты, а также услуги страховых компаний и брокеров. "Песочница" тоже оказалась востребованной возможностью для тестирования участниками своих технологических решений и продуктов. На сегодняшний день от участников российского финансового рынка поступило около 40 предложений по использованию финтеха, протестировано 7 пилотных проектов, 3 из которых уже успешно прошли пилотирование.

С точки зрения законодательства какие наиболее актуальные изменения сегодня нужны для развития финтеха?

Анатолий Аксаков: Есть законопроекты, которые мы должны были рассмотреть и принять еще, как говорится, вчера, но они до сих пор не приняты. В частности, это базовый для цифровой экономики законопроект о цифровых финансовых активах, принятый в первом чтении еще в мае прошлого года. Документ фактически готов, но камнем преткновения являются разногласия между заинтересованными сторонами относительно того, легализовать в стране криптовалютную деятельность или нет. Для дальнейшего развития финансовых технологий крайне актуально и принятие законопроекта, связанного с совершенствованием регулирования в сфере электронной подписи, а также с регулированием электронного документооборота.