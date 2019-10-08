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08.10.2019 07:40
Рубрика: Спорт

Юлия Ефимова показала своего возлюбленного

Текст: Максим Домчев
Российская пловчиха Юлия Ефимова призналась, что встречается с олимпийским чемпионом в современном пятиборье Александром Лесуном.

Шестикратная чемпионка мира, трехкратный призер олимпийских игр Юлия Ефимова в Instargram разместила фотографию, на которой ее обнимает российский пятиборец, олимпийский чемпион Александр Лесун. Таким образом, она подтвердила слухи о романе с ним.

Фото: Александр Вильф/РИА Новости
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Еще в сентябре одна из самых красивых пловчих мира намекнула, что у нее роман с Лесуном, однако тогда в это поверили немногие. Новая фотография, на которой Ефимова сидит на коленях у Лесуна, который обнимает ее, подтверждает все слухи о романтических отношениях между российскими спортсменами.

Юлия Ефимова уже говорила, что после Олимпиады в Токио собирается завершить карьеру и планирует посвятить себя материнству. "Мысли по Токио-2020? Выйти замуж и родить детей. Вряд ли я буду выступать в 2024 году в Париже", - призналась она ранее.

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#vcpc10

Публикация от Yuliya Efimova (@pryanya93)

Спорт Спортивная жизнь Спортсмены
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