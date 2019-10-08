Юлия Ефимова показала своего возлюбленного

Российская пловчиха Юлия Ефимова призналась, что встречается с олимпийским чемпионом в современном пятиборье Александром Лесуном.

Шестикратная чемпионка мира, трехкратный призер олимпийских игр Юлия Ефимова в Instargram разместила фотографию, на которой ее обнимает российский пятиборец, олимпийский чемпион Александр Лесун. Таким образом, она подтвердила слухи о романе с ним.

Еще в сентябре одна из самых красивых пловчих мира намекнула, что у нее роман с Лесуном, однако тогда в это поверили немногие. Новая фотография, на которой Ефимова сидит на коленях у Лесуна, который обнимает ее, подтверждает все слухи о романтических отношениях между российскими спортсменами.

Юлия Ефимова уже говорила, что после Олимпиады в Токио собирается завершить карьеру и планирует посвятить себя материнству. "Мысли по Токио-2020? Выйти замуж и родить детей. Вряд ли я буду выступать в 2024 году в Париже", - призналась она ранее.