Как Диана Гурцкая выводит незрячих талантливых детей на большую сцену

В воскресенье, 13 октября, на сцене Государственного Кремлевского дворца, как обычно, пройдет концерт. Но сам концерт - необычный: на сцену выйдут маленькие музыканты и вокалисты, для которых мир состоит главным образом из звуков. Диана Гурцкая, певица и общественный деятель, организовала ежегодный фестиваль "Белая трость" для талантливых незрячих детей, и в этот раз он пройдет уже в 10-й раз.

Когда-то маленькая Диана сама училась в школе для незрячих. А голос, как она сама говорит, у нее от Бога: поет столько, сколько себя помнит. Думаю, что ее нежный и сильный вокал помнят все, кому повезло услышать ее выступления. Но, конечно, попасть на сцену даже очень одаренному ребенку, если он не видит, - это из разряда сказки.

Превратить несбыточную мечту в реальность ей помог брат - сделал все, чтобы талантливая девочка приехала на музыкальный фестиваль в Москву. А потом на Диану обратил внимание Игорь Николаев - и жизнь ее круто изменилась.

"В нашем обществе долгое время существовал и слишком укоренился стереотип: люди без зрения обречены жить в своем замкнутом мирке, их не очень-то принимают в обществе. Без чьей-либо поддержки поменять линию жизни очень трудно, - говорит Диана. - Теперь я провожу параллель с моей историей и убеждена: сейчас моя очередь помогать другим детям".

Диана занимается фестивалем круглый год, отбор детей продолжается практически в непрерывном режиме. Певица сама ездит по стране, бывает в школах-интернатах, слушает маленьких артистов. На днях вернулась из Тулы, до этого летала в Челябинск, побывала в Мурманске, Владимире. Впрочем, попасть на фестиваль можно и без личной встречи с Дианой: родители присылают ролики с выступлениями своих детей отовсюду, так участниками концерта становятся ребята и из других стран - Белоруссии, Молдовы.

"Конечно, одна бы я не смогла все это сделать, - признается Гурцкая. - У меня потрясающая команда помощников. В концертах участвуют знаменитые артисты. Вместе с моими детьми на сцену выходили Хосе Каррерас, Горан Брегович, Сергей Безруков, Лариса Долина, Иосиф Кобзон, Надежда Бабкина - всех не перечислишь, надеюсь, никого не обижу". И в афише предстоящего концерта много громких имен: с юными исполнителями выступят Лев Лещенко, Зара, Родион Газманов, Полина Гагарина, Марк Тишман. Будет и "крестный отец" Дианы - Игорь Николаев.

"Фестиваль - это только первый шаг в новую жизнь, - говорит Диана. - Мы не прощаемся с нашими детьми после завершения фестиваля, следим за их судьбой, их успехами. Например, Даниил Хачатуров, участвовавший в фестивале "Белая трость" в 2016 году, стал финалистом российского отбора детского "Евровидения-2019", пишет стихи, сочиняет рассказы. Еще одна наша звездочка - Лиза Вепренцева. Она с рождения находилась в Доме ребенка. А в три года на нее свалилась еще одна напасть - онкозаболевание. Девочка перенесла более десяти курсов химиотерапии и справилась с болезнью. Сейчас рассказывать о ней - сплошное счастье. У Лизы любящая семья, она живет в Калуге и участвует во всех музыкальных событиях города".