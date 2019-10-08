Как электронные трудовые книжки защитят от потери трудового стажа

Новости

Москва и Сеульская туристическая организация подписали меморандум о взаимопонимании 21:02
Силовики не допустили в Москве беспорядков с тяжкими последствиями 20:58
Правительство утвердит требования к структуре зарплаты медработников 20:49
Российская сторона отправила WADA ответы по данным московской лаборатории 20:42
Бари Алибасов проиграл иск против производителя "Крота" в суде 20:20
Путин обсудил на Совбезе РФ обострение ситуации в Сирии 19:52
Путешествующим по "Серебряному ожерелью" начали выдавать паспорта 19:51
В 2020 году могут пройти Дни Москвы в Аргентине 19:50
Российский теннисист ушел из жизни в Москве 19:47
США опубликовали список товаров и услуг стран ЕС, облагаемых пошлинами 19:46
МИД России: США препятствуют работе многих делегаций в ООН 19:31
В РФ прогнозируют ежегодное сокращение численности трудоспособного населения 19:23
Сергей Семак сыграл свадьбу в Италии 19:16
Вышел трейлер нового фильма режиссера "Человеческой многоножки" 19:12
Ярославцев возмутила земляная горка для детей 19:01
Истребитель F-16 ВВС США разбился на западе Германии 18:54
Прокуратура в Костроме проверит захоронение отходов в гробах стариков 18:44
В Tesla появятся рингтоны для сигнала 18:44
Французские ученые изучат новгородские иконы и берестяные грамоты 18:31
В ДНР показали снаряды НАТО с места обстрелов 18:24
В России выросла добыча тихоокеанских лососей 18:13
GAC везет в Россию старую версию внедорожника GS8 18:00
В Британии найдена сокровищница с руническими текстами 17:59
Как выглядит газон "Лужников", где Россия встретится с Шотландией. Там почти год не играли в футбол (фото) 17:51
Режиссером незавершенного спектакля Захарова назначена его дочь 17:46
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
Когда можно вернуть продавцу подержанную машину
Когда можно вернуть продавцу подержанную машину
ВС разъяснил, как получить деньги за неработающую бытовую технику
ВС разъяснил, как получить деньги за неработающую бытовую технику
08.10.2019 20:23
Рубрика: Власть

Бумага не стерпела

Как электронные трудовые книжки защитят от потери трудового стажа
Текст: Екатерина Шохина
Со следующего года бумажные трудовые книжки начнут заменять на электронные. Соответствующий законопроект Минтруда Дума должна принять до конца этого года.
Фото: Сергей Михеев/РГ Фото: Сергей Михеев/РГ
Фото: Сергей Михеев/РГ

Суть законопроекта заключается в следующем: информацию о приеме на работу, должности, специальности, профессии и образовании сотрудника работодатель будет вносить в специальную информационную систему Пенсионного фонда онлайн, а не вписывать в трудовую книжку, как это происходит сейчас. Старые трудовые книжки можно будет сохранить для архива.

Фото: Александр Рюмин/ТАСС
В 2021 году все бумажные трудовые книжки вернут работникам

Формирование электронных трудовых книжек россиян должно начаться со следующего года в тестовом режиме. В течение всего 2020 года можно будет подать заявление работодателю в произвольной форме о сохранении бумажной трудовой книжки. В этом случае работодатель наряду с электронной книжкой продолжит вносить сведения о трудовой деятельности также в бумажную.

Россияне, которые до конца 2020 года не подадут заявление работодателю о сохранении бумажной трудовой книжки, получат ее на руки. Сведения об их трудовой деятельности начиная с 2021 года будут формироваться только в цифровом формате. Это относится и к людям, начинающим трудовую деятельность в 2021 году. Учет их трудового стажа будет фиксироваться только в электронном виде.

С 2021 года работодателю необходимо будет вносить новые данные в электронную систему ПФР на следующий день после приема или увольнения сотрудника. В 2020 году это можно будет делать еще не так оперативно, но не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным.

Просмотреть сведения электронной книжки и получить выписку можно будет онлайн в "личном кабинете" на сайте ПФР или на портале госуслуг или придя в любое отделение ПФР или МФЦ независимо от прописки или проживания.

Как объясняет премьер-министр Дмитрий Медведев, электронная трудовая книжка даст преимущество сотрудникам, работающим удаленно, и сократит затраты на кадровый учет.

По словам главы ПФР Антона Дроздова, новая книжка не сможет потеряться, ее нельзя будет подделать, информация о стаже и должности всегда будет под рукой (в режиме онлайн), а не в отделе кадров. К примеру, летом в Иркутской области был небывалый паводок, в результате которого у многих жителей были утеряны документы, в том числе и трудовые книжки, восстановление которых превратилось в сложную и долговременную процедуру, которую можно было бы избежать при оцифрованных данных.

Если специалист работает удаленно, электронная трудовая книжка позволит избежать проблем с отметками, даже если его работодатель находится в другом городе. Трудовой договор уже сейчас может быть оформлен дистанционно и заверен электронной подписью. Это актуально, так как сегодня каждый третий россиянин работает дистанционно.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Топилин: 60 миллионов граждан будут иметь электронные трудовые книжки

У электронных трудовых книжек были и противники. Это те, кто опасался за сохранность данных в интернет-сети и боялся, что при переносе многочисленных данных с бумажной версии на цифру могут быть допущены ошибки. Это особенно волновало Союз профсоюзов России. Они опасались, что может возникнуть ситуация, когда по злому умыслу или неаккуратности удалить у работника сведения, например, о его работе на Крайнем Севере, размер его пенсии будет уменьшен. Но вряд ли эти единичные случаи могут подорвать доверие к внедряемой системе.

Убедительней кажутся опасения других "противников". Как объясняет директор компании "Кадриум" Евгений Полубояров, "согласно данным Росстата, в 2018 году зарегистрировано 72,3 млн официально трудоустроенных россиян. Среднее количество записей в трудовой книжке никто не считал, но в некоторых отраслях с большой текучестью кадров у работников уже в 30 лет появляется вкладыш в трудовую книжку. Но даже если взять среднюю оптимистичную цифру в 20 записей на трудовую книжку, то суммарно по всем работникам - это уже около 1,5 млрд записей, которые нужно внести в систему ПФР, чтобы проект корректно заработал. Сколько времени на это уйдет, каких трудозатрат это потребует, в какой срок необходимо будет внести все данные, какие будут санкции для тех, кто откажется вносить информацию, - все эти вопросы пока остаются открытыми".

Есть вопрос

Стоит ли оформлять больничный в электронном виде?

Треть листков нетрудоспособности выписывается в электронном виде, при этом к системе электронных больничных подключились 42 процента работодателей, у которых трудятся 70 процентов работников.

Об этом сообщила директор департамента организации обеспечения страховых выплат Фонда социального страхования Татьяна Лотоцкая на совещании в Нижнем Новгороде. По ее словам, это очень хороший результат, учитывая, что электронные больничные начали выписывать в России только два года назад. Оформление больничного в электронном виде исключает возможность ошибок.

Подготовила Марина Гусенко

Комментарии

За сохранность данных беспокоиться не надо

Пресс-служба Минтруда России

"В актуальной редакции законопроекта об "электронной трудовой книжке" предусмотрено, что, если работник хочет сохранить бумажную трудовую книжку, он должен будет в течение 2020 года написать работодателю соответствующее заявление.

В этом случае бумажная трудовая книжка будет вестись весь период работы у этого работодателя. При смене работы также необходимо будет предоставить новому работодателю заявление.

За сохранность данных беспокоиться не стоит: вся информация о трудовой деятельности работника, которую работодатели будут подавать в Пенсионный фонд России, максимально защищена. База Пенсионного фонда функционирует бесперебойно уже много лет. Данные о работнике хранятся в ПФР в течение всей жизни застрахованного".

Дмитрий Тер-Степанов, заместитель генерального директора организации "Цифровая экономика"

- Опасений о возможном взломе данных о трудовом стаже не разделяю, так как информационная безопасность - это очень важная сфера, на которую выделяются серьезные средства, и в нацпрограмме "Цифровая экономика РФ" ей посвящен отдельный федеральный проект.

При допущении ошибки, которую в цифровом виде сделать и исправить не проще, чем в бумажном, скорее всего, будет достаточно, чтобы работодатель сообщил об этом в Пенсионный фонд.

Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости
Медведев: Переход на электронные трудовые книжки будет плавным

Это будет несложно, так как работодатель будет обязан ежемесячно передавать в ПФР сведения о каждом работнике, а в случае приема или увольнения - не позднее рабочего дня, следующего за днем издания соответствующего приказа.

При неисправлении ошибки в рабочем порядке возможно обращение в суд.

Отмечу, что цифровые данные о трудовом стаже в Пенсионном фонде хранятся уже давно, надежно защищены, и это точно надежнее, чем бумажные трудовые книжки.

Мы же сейчас почти не вспоминаем о бумажных сберегательных книжках, как правило, предпочитая цифровые инструменты.

В любом случае у сотрудников сохраняется возможность оформления данных сведений в бумажном виде в соответствии с Трудовым кодексом, и в любое время работник может получить все необходимые ему документы, заверенные работодателем.

Власть Работа власти Внутренняя политика Власть Право Трудовое право Правительство Минтруд Трудовое законодательство Законопроекты и комментарии
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Россия договорилась с Турцией о расчетах в нацвалютах и приеме карт "Мир"
Депутат Юмашева прокомментировала свой допрос спецслужбами США
Новак: Цена на транзит газа через Украину должна быть конкурентной
В ОБСЕ напомнили об исторической принадлежности Крыма России
Китай выразил США протест в связи с санкциями