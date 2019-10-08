Как электронные трудовые книжки защитят от потери трудового стажа

Со следующего года бумажные трудовые книжки начнут заменять на электронные. Соответствующий законопроект Минтруда Дума должна принять до конца этого года.

Суть законопроекта заключается в следующем: информацию о приеме на работу, должности, специальности, профессии и образовании сотрудника работодатель будет вносить в специальную информационную систему Пенсионного фонда онлайн, а не вписывать в трудовую книжку, как это происходит сейчас. Старые трудовые книжки можно будет сохранить для архива.

Формирование электронных трудовых книжек россиян должно начаться со следующего года в тестовом режиме. В течение всего 2020 года можно будет подать заявление работодателю в произвольной форме о сохранении бумажной трудовой книжки. В этом случае работодатель наряду с электронной книжкой продолжит вносить сведения о трудовой деятельности также в бумажную.

Россияне, которые до конца 2020 года не подадут заявление работодателю о сохранении бумажной трудовой книжки, получат ее на руки. Сведения об их трудовой деятельности начиная с 2021 года будут формироваться только в цифровом формате. Это относится и к людям, начинающим трудовую деятельность в 2021 году. Учет их трудового стажа будет фиксироваться только в электронном виде.

С 2021 года работодателю необходимо будет вносить новые данные в электронную систему ПФР на следующий день после приема или увольнения сотрудника. В 2020 году это можно будет делать еще не так оперативно, но не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным.

Просмотреть сведения электронной книжки и получить выписку можно будет онлайн в "личном кабинете" на сайте ПФР или на портале госуслуг или придя в любое отделение ПФР или МФЦ независимо от прописки или проживания.

Как объясняет премьер-министр Дмитрий Медведев, электронная трудовая книжка даст преимущество сотрудникам, работающим удаленно, и сократит затраты на кадровый учет.

По словам главы ПФР Антона Дроздова, новая книжка не сможет потеряться, ее нельзя будет подделать, информация о стаже и должности всегда будет под рукой (в режиме онлайн), а не в отделе кадров. К примеру, летом в Иркутской области был небывалый паводок, в результате которого у многих жителей были утеряны документы, в том числе и трудовые книжки, восстановление которых превратилось в сложную и долговременную процедуру, которую можно было бы избежать при оцифрованных данных.

Если специалист работает удаленно, электронная трудовая книжка позволит избежать проблем с отметками, даже если его работодатель находится в другом городе. Трудовой договор уже сейчас может быть оформлен дистанционно и заверен электронной подписью. Это актуально, так как сегодня каждый третий россиянин работает дистанционно.

У электронных трудовых книжек были и противники. Это те, кто опасался за сохранность данных в интернет-сети и боялся, что при переносе многочисленных данных с бумажной версии на цифру могут быть допущены ошибки. Это особенно волновало Союз профсоюзов России. Они опасались, что может возникнуть ситуация, когда по злому умыслу или неаккуратности удалить у работника сведения, например, о его работе на Крайнем Севере, размер его пенсии будет уменьшен. Но вряд ли эти единичные случаи могут подорвать доверие к внедряемой системе.

Убедительней кажутся опасения других "противников". Как объясняет директор компании "Кадриум" Евгений Полубояров, "согласно данным Росстата, в 2018 году зарегистрировано 72,3 млн официально трудоустроенных россиян. Среднее количество записей в трудовой книжке никто не считал, но в некоторых отраслях с большой текучестью кадров у работников уже в 30 лет появляется вкладыш в трудовую книжку. Но даже если взять среднюю оптимистичную цифру в 20 записей на трудовую книжку, то суммарно по всем работникам - это уже около 1,5 млрд записей, которые нужно внести в систему ПФР, чтобы проект корректно заработал. Сколько времени на это уйдет, каких трудозатрат это потребует, в какой срок необходимо будет внести все данные, какие будут санкции для тех, кто откажется вносить информацию, - все эти вопросы пока остаются открытыми".

Есть вопрос

Стоит ли оформлять больничный в электронном виде?

Треть листков нетрудоспособности выписывается в электронном виде, при этом к системе электронных больничных подключились 42 процента работодателей, у которых трудятся 70 процентов работников.

Об этом сообщила директор департамента организации обеспечения страховых выплат Фонда социального страхования Татьяна Лотоцкая на совещании в Нижнем Новгороде. По ее словам, это очень хороший результат, учитывая, что электронные больничные начали выписывать в России только два года назад. Оформление больничного в электронном виде исключает возможность ошибок.

Подготовила Марина Гусенко

Комментарии

За сохранность данных беспокоиться не надо

Пресс-служба Минтруда России

"В актуальной редакции законопроекта об "электронной трудовой книжке" предусмотрено, что, если работник хочет сохранить бумажную трудовую книжку, он должен будет в течение 2020 года написать работодателю соответствующее заявление.

В этом случае бумажная трудовая книжка будет вестись весь период работы у этого работодателя. При смене работы также необходимо будет предоставить новому работодателю заявление.

За сохранность данных беспокоиться не стоит: вся информация о трудовой деятельности работника, которую работодатели будут подавать в Пенсионный фонд России, максимально защищена. База Пенсионного фонда функционирует бесперебойно уже много лет. Данные о работнике хранятся в ПФР в течение всей жизни застрахованного".

Дмитрий Тер-Степанов, заместитель генерального директора организации "Цифровая экономика"

- Опасений о возможном взломе данных о трудовом стаже не разделяю, так как информационная безопасность - это очень важная сфера, на которую выделяются серьезные средства, и в нацпрограмме "Цифровая экономика РФ" ей посвящен отдельный федеральный проект.

При допущении ошибки, которую в цифровом виде сделать и исправить не проще, чем в бумажном, скорее всего, будет достаточно, чтобы работодатель сообщил об этом в Пенсионный фонд.

Это будет несложно, так как работодатель будет обязан ежемесячно передавать в ПФР сведения о каждом работнике, а в случае приема или увольнения - не позднее рабочего дня, следующего за днем издания соответствующего приказа.

При неисправлении ошибки в рабочем порядке возможно обращение в суд.

Отмечу, что цифровые данные о трудовом стаже в Пенсионном фонде хранятся уже давно, надежно защищены, и это точно надежнее, чем бумажные трудовые книжки.

Мы же сейчас почти не вспоминаем о бумажных сберегательных книжках, как правило, предпочитая цифровые инструменты.

В любом случае у сотрудников сохраняется возможность оформления данных сведений в бумажном виде в соответствии с Трудовым кодексом, и в любое время работник может получить все необходимые ему документы, заверенные работодателем.