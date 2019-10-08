Как отдыхали, веселились и забавлялись наши предки

Стереотипы о досуге в прошлых веках довольно противоречивы. Кто-то вспомнит сакраментальную фразу Петра I о том, что веселья без пьянства не было. Другие возразят: праздников в старину было мало, особенно у простых людей. А как на самом деле? Об этом я спросил ведущего научного сотрудника Исторического музея Наталью Каргаполову, куратора выставки "Потехи час": о забавах, потехах и массовых гуляньях в России XVII - начала XX века.

- Фраза "делу время, потехе час" принадлежит царю Алексею Михайловичу (Тишайшему), - напоминает Наталья Александровна. - Она написана в его предисловии к сборнику правил соколиной охоты. Если же говорить о традиции массовых народных гуляний, то это заслуга Петра I. Летний сад Петербурга стал любимым местом прогулок горожан. Там было устроено питейное заведение, где подавали чай, кофе, ликер. Вельможи екатерининской эпохи стали частным образом устраивать такие сады в Москве.

Это было дорого?

Наталья Каргаполова: Бесплатно! В начале XIX века считалось неприличным не показываться на гуляньях. В московских Сокольниках можно было увидеть и красавицу в роскошной турецкой шали, и в отрепье (лохмотьях). Пресненские пруды облюбовали купцы, это была своеобразная ярмарка невест.

Как одевались?

Наталья Каргаполова: Отличались представители купеческого сословия. Дамы - не только в бархате, парче и жемчугах, но и с бриллиантами: "Какие мы богатые, посмотрите на нас!" Вскоре подоспел бизнес. Предприимчивые люди стали устраивать гулянья с увеселениями: с "американских горок" с визгом съезжали дамы, что доставляло публике особое удовольствие. Шаляпин пел! Анастасия Вяльцева исполняла романсы. По сути наша эстрада с тех гуляний и начиналась.

Заказывать песню тогда еще было нельзя?

Наталья Каргаполова: Еще как можно. Сохранился любопытный счет из ресторана: за съеденные котлеты, за разбитое трюмо, за сигары цыганам. А еще: за прыжок официанта через стол. И такое тоже было в меню, выпил: "А ну-ка, Федя, сигани-ка через стол!"

Цены на праздник возрастали?

Наталья Каргаполова: Естественно. Как и сегодня, это не меняется. Но в т.н. царские дни (дни коронаций и т.д.) устраивались угощения для народа. Бесплатные. На столах чего только не было: жареные быки, которых позже заменили баранами с золочеными рогами. Ветчина, колбасы, пряники. Обязательно яблоки, причем не на столе, а привешивались на деревья. На деревьях были развешаны еще и тушки жареных и печеных кур.

Петербург, 1803 год: катание с ледяных гор во время Масленицы. Такие горки высотой 15-20 метров устраивались по всей Неве в черте города. Художник Бенжамин Патерсен. Фото: Предоставлено Историческим музеем

Что там пили?

Наталья Каргаполова: Вино. Но важно еще - как. Устраивались фонтаны, откуда били струи белого и красного вина. По воспоминаниям современников, кто-то хватал эти веселящие струи ртом, кто ловил шапкой, а кто - и сапогом... Народ в азарте ломал столы, разрывал скатерти. Естественно, напившись, там и падали. Квартальные бережно их подбирали, отвозили в участок. Или развозили по домам: если мог сказать, где живет. Играли наши предки и в футбол. Обычно - фабричные. Дело в том, что управленцы на заводах и фабриках - директор, инженеры - часто были англичанами, они и привили эту страсть.

А много часов потехи у предков было?

Наталья Каргаполова: Праздники определял православный календарь. Забавы устраивались, когда нет поста и других ограничений. В среднем это порядка 140 дней в году. Иностранцы удивлялись такому количеству праздников на Руси, особенно зимой.

140 дней - это треть года!

Наталья Каргаполова:(смеется) А что делать! Зима у нас долгая.

Кстати

Семечки вместо попкорна

С гигиеной в приличных заведениях общепита прежних веков все было нормально. В самых продвинутых трактирах даже туалеты были. А реконструкция тех блюд показывает, что вкусы россиян за последние два-три века почти не изменились. Попкорна не было, вместо него предлагали семечки, коврижки, пряники и орешки. Вместо нынешнего пива и газировок - чай и сбитень. В трактире, как правило, преобладали блюда русской кухни, в ресторанах сначала блюда европейский кухни, позже - русской.

Ну а об уровне мастерства тех кулинаров говорит это фото. Пряник в форме любимой рыбы наших предков - стерляди.