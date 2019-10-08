Как покончить с ночлежкой в своем доме

1 октября вступил в силу закон, запрещающий оказывать гостиничные услуги в жилых домах. Это означает, что хостелы, мини-отели и гостиничные апартаменты к 1 октября должны были закрыться.

Хостел может продолжить работу в многоквартирном доме только в том случае, если занимаемое им помещение переведено из жилого фонда в нежилой. Для этого он должен находиться на первом этаже или выше, если под ним есть только нежилые помещения, у хостела должен быть отдельный вход, в нем никто не может быть прописан. Однако отвечающих этим требованиям заведений немного, а закрываться нелегальные мини-отели пока не спешат.

Хостел в многоквартирном доме - серьезная проблема для постоянных жильцов. Зачастую такие "гостиницы" оказываются обыкновенными ночлежками - рассадником антисанитарии, инфекций и криминала. Что делать, если владельцы хостела проигнорировали запрет и продолжают свой "бизнес"?

Прежде всего надо обращаться с жалобой в жилищную инспекцию. В разных городах они называются по-разному. В Москве - Мосжилинспекция, в Санкт-Петербурге - Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга и т. д.

Как советует юрист коллегии адвокатов "Юков и партнеры" Александра Воскресенская, обратиться с жалобой следует письменно на сайте инспекции (там есть определенная форма для жалоб) или лично придя в офис. Жалобу можно написать от руки в свободной форме. Прикладывать вещественные доказательства - фотографии, чеки, квитанции, рекламные объявления нарушителя - необязательно. Жилищная инспекция сама проведет проверку. Можно, но не обязательно продублировать жалобу в территориальное отделение Роспотребнадзора, ОБЭП (отдел по борьбе с экономическими преступлениями) и прокуратуру.

Все эти организации должны в течение 30 дней в письменном виде ответить, будет или не будет проведена проверка, и также указать дату ее проведения. По словам Воскресенской, сроки проведения самой проверки могут быть разные - от 10 дней до нескольких месяцев. Крайний срок не регламентирован.

По результатам проверки составляется акт, предписывающий собственнику закрыть хостел в случае выявленных нарушений. При невыполнении предписания соответствующий орган обращается в суд общей юрисдикции с требованием о понуждении гражданина произвести необходимые действия, объяснила Воскресенская "РГ".

"Если в проверке было отказано или проверка не была проведена в указанный в письме или в "разумный срок" (юридический термин, предполагающий срок в 30 дней) и хостел продолжает "отравлять жизнь", можно обращаться в суд с жалобой на бездействие уполномоченного органа", - подчеркивает адвокат, партнер МКА "Солдаткин, Зеленая и партнеры" Ольга Зеленая. И тогда суд вынесет решение о проведении проверки.

Понятно, что делать, если владелец хостела нарушает закон. Но что делать, если он его не нарушает, а "обходит"? Например, просто меняет табличку, превращая хостел в "квартирное бюро", или позиционирует себя гражданином, сдающим свою квартиру по договору найма. Такому "хитрецу" надо напомнить, что, если собственник жилья сдает свою квартиру в аренду на любой срок (даже посуточно), он ничего не нарушает. Но только при условии, что его квартиранты никому не мешают и не угрожают безопасности.

"Если же собственники успели легализировать свой бизнес и перевели жилые помещения в нежилые или просто сдают свои квартиры в наем, то жильцам придется бороться с ними доступными методами, такими, как вызов сотрудников полиции при нарушении общественного порядка, обращение в Роспотребнадзор с жалобой на нарушения санитарных норм, а также в МЧС - при нарушении норм пожарной безопасности", - объясняет Зеленая. Алгоритм действий такой же, что и при жалобах на хостел. Правда, жильцы квартиры могут не пускать к себе проверяющие органы без решения суда.

По словам адвоката, в подавляющем большинстве случаев суды становятся на сторону жильцов дома.

Комментарий

Спокойно смотреть не будем

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Сергей Пахомов:

- Тем, кто незаконно ведет бизнес, спокойной жизни я не обещаю. В течение месяца мы будем смотреть, как разворачивается ситуация с хостелами, и, если увидим, что "предприниматели" обходят закон, нарушают права и интересы жильцов дома, выступим с новыми регуляторными инициативами. Охранять право на спокойную жизнь граждан - наша первоочередная задача.