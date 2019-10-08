Как покончить с ночлежкой в своем доме

Новости

В Новосибирске после массовой драки возбудили два дела 22:28
В онкоцентре Блохина озвучили размер зарплат врачей 22:27
Трамп проверит сотрудников Белого дома на "детекторе лжи" 22:20
Мосгорсуд отменил платную регистрацию на рейсы лоукостера 22:12
Сенатор прокомментировал законопроект о блокировке мессенджеров и почты 22:08
МИД ответил на планы США выйти из Договора по открытому небу 22:01
В МЧС не подтвердили повышение радиационного фона в поезде из Берлина 21:55
Подросток угнал автомобиль каршеринга и разобрал его на запчасти 21:27
Выпущены хронографы Rado HyperChrome Tennis в цветах покрытий теннисных кортов 21:27
Саратовским инвалидам пришлось ползти по больничной лестнице 21:26
Фильм "Джокер" бьет кассовые рекорды в Америке и в мире 21:10
Москва и Сеульская туристическая организация подписали меморандум о взаимопонимании 21:02
Силовики не допустили в Москве беспорядков с тяжкими последствиями 20:58
Правительство утвердит требования к структуре зарплаты медработников 20:49
Российская сторона отправила WADA ответы по данным московской лаборатории 20:42
Бари Алибасов проиграл иск против производителя "Крота" в суде 20:20
Путин обсудил на Совбезе РФ обострение ситуации в Сирии 19:52
Путешествующим по "Серебряному ожерелью" начали выдавать паспорта 19:51
В 2020 году могут пройти Дни Москвы в Аргентине 19:50
Российский теннисист ушел из жизни в Москве 19:47
США опубликовали список товаров и услуг стран ЕС, облагаемых пошлинами 19:46
МИД России: США препятствуют работе многих делегаций в ООН 19:31
В РФ прогнозируют ежегодное сокращение численности трудоспособного населения 19:23
Сергей Семак сыграл свадьбу в Италии 19:16
Вышел трейлер нового фильма режиссера "Человеческой многоножки" 19:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
Когда можно вернуть продавцу подержанную машину
Когда можно вернуть продавцу подержанную машину
ВС разъяснил, как получить деньги за неработающую бытовую технику
ВС разъяснил, как получить деньги за неработающую бытовую технику
08.10.2019 22:20
Рубрика: Экономика

Живучий хостел

Как покончить с ночлежкой в своем доме
Текст: Екатерина Шохина
Российская газета - Неделя № 227(7985)
1 октября вступил в силу закон, запрещающий оказывать гостиничные услуги в жилых домах. Это означает, что хостелы, мини-отели и гостиничные апартаменты к 1 октября должны были закрыться.
Хостелы часто превращаются в головную боль для жильцов многоэтажек. Фото: Марина Волосевич Хостелы часто превращаются в головную боль для жильцов многоэтажек. Фото: Марина Волосевич
Хостелы часто превращаются в головную боль для жильцов многоэтажек. Фото: Марина Волосевич

Хостел может продолжить работу в многоквартирном доме только в том случае, если занимаемое им помещение переведено из жилого фонда в нежилой. Для этого он должен находиться на первом этаже или выше, если под ним есть только нежилые помещения, у хостела должен быть отдельный вход, в нем никто не может быть прописан. Однако отвечающих этим требованиям заведений немного, а закрываться нелегальные мини-отели пока не спешат.

Фото: Михаил Синицын/РГ
Как новые правила гостиничного бизнеса отразились на хостелах Дона

Хостел в многоквартирном доме - серьезная проблема для постоянных жильцов. Зачастую такие "гостиницы" оказываются обыкновенными ночлежками - рассадником антисанитарии, инфекций и криминала. Что делать, если владельцы хостела проигнорировали запрет и продолжают свой "бизнес"?

Прежде всего надо обращаться с жалобой в жилищную инспекцию. В разных городах они называются по-разному. В Москве - Мосжилинспекция, в Санкт-Петербурге - Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга и т. д.

Как советует юрист коллегии адвокатов "Юков и партнеры" Александра Воскресенская, обратиться с жалобой следует письменно на сайте инспекции (там есть определенная форма для жалоб) или лично придя в офис. Жалобу можно написать от руки в свободной форме. Прикладывать вещественные доказательства - фотографии, чеки, квитанции, рекламные объявления нарушителя - необязательно. Жилищная инспекция сама проведет проверку. Можно, но не обязательно продублировать жалобу в территориальное отделение Роспотребнадзора, ОБЭП (отдел по борьбе с экономическими преступлениями) и прокуратуру.

Все эти организации должны в течение 30 дней в письменном виде ответить, будет или не будет проведена проверка, и также указать дату ее проведения. По словам Воскресенской, сроки проведения самой проверки могут быть разные - от 10 дней до нескольких месяцев. Крайний срок не регламентирован.

По результатам проверки составляется акт, предписывающий собственнику закрыть хостел в случае выявленных нарушений. При невыполнении предписания соответствующий орган обращается в суд общей юрисдикции с требованием о понуждении гражданина произвести необходимые действия, объяснила Воскресенская "РГ".

Фото: Сергей Михеев/ РГ
Ночлежки начали сдавать посуточно под видом апартаментов

"Если в проверке было отказано или проверка не была проведена в указанный в письме или в "разумный срок" (юридический термин, предполагающий срок в 30 дней) и хостел продолжает "отравлять жизнь", можно обращаться в суд с жалобой на бездействие уполномоченного органа", - подчеркивает адвокат, партнер МКА "Солдаткин, Зеленая и партнеры" Ольга Зеленая. И тогда суд вынесет решение о проведении проверки.

Понятно, что делать, если владелец хостела нарушает закон. Но что делать, если он его не нарушает, а "обходит"? Например, просто меняет табличку, превращая хостел в "квартирное бюро", или позиционирует себя гражданином, сдающим свою квартиру по договору найма. Такому "хитрецу" надо напомнить, что, если собственник жилья сдает свою квартиру в аренду на любой срок (даже посуточно), он ничего не нарушает. Но только при условии, что его квартиранты никому не мешают и не угрожают безопасности.

"Если же собственники успели легализировать свой бизнес и перевели жилые помещения в нежилые или просто сдают свои квартиры в наем, то жильцам придется бороться с ними доступными методами, такими, как вызов сотрудников полиции при нарушении общественного порядка, обращение в Роспотребнадзор с жалобой на нарушения санитарных норм, а также в МЧС - при нарушении норм пожарной безопасности", - объясняет Зеленая. Алгоритм действий такой же, что и при жалобах на хостел. Правда, жильцы квартиры могут не пускать к себе проверяющие органы без решения суда.

По словам адвоката, в подавляющем большинстве случаев суды становятся на сторону жильцов дома.

Комментарий

Спокойно смотреть не будем

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Сергей Пахомов:

- Тем, кто незаконно ведет бизнес, спокойной жизни я не обещаю. В течение месяца мы будем смотреть, как разворачивается ситуация с хостелами, и, если увидим, что "предприниматели" обходят закон, нарушают права и интересы жильцов дома, выступим с новыми регуляторными инициативами. Охранять право на спокойную жизнь граждан - наша первоочередная задача.

Экономика Недвижимость Коммерческая недвижимость
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин обсудил на Совбезе РФ обострение ситуации в Сирии
Россия договорилась с Турцией о расчетах в нацвалютах и приеме карт "Мир"
Депутат Юмашева прокомментировала свой допрос спецслужбами США
Новак: Цена на транзит газа через Украину должна быть конкурентной
Китай выразил США протест в связи с санкциями