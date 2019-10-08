Как стать переписчиком на Всероссийской переписи

Для Всероссийской переписи населения, которая пройдет с 1 по 31 октября 2020 года, Росстату предстоит нанять 315 тысяч переписчиков, а также 45 тысяч полевых контролеров. Как можно стать одним из них и в каких условиях им предстоит работать, "РГ - Неделе" рассказала начальник Управления статистики населения и здравоохранения Росстата Светлана Никитина.

Участие в переписи - отличный шанс для первого заработка. Подойдет и безработным - они сохранят право на пособие. Фото: Reuters

Кто может стать переписчиком

Любой гражданин России не моложе 18 лет, прошедший специальное обучение (длится 3 дня по 5 часов в день). Переписчиков учат, как общаться и задавать вопросы, как вести себя, если в квартире пьяная компания или кроме ребенка никого нет, как отвечать на главные вопросы, например, что такое перепись и как используются и защищаются полученные персональные данные. По опыту предыдущих переписей в основном на эту работу идут женщины, и им охотнее открывают двери, зато мужчины проявляют себя как более аккуратные и ответственные исполнители.

Когда и куда обращаться

Обращаться можно уже сейчас в территориальные органы Росстата, они расположены во всех регионах страны.

Хотя Росстат будет набирать переписчиков и заключать с ними договоры в сентябре 2020 года, его территориальные подразделения уже начали получать письма и звонки с вопросом, можно ли записаться в переписчики. Этих людей вносят в специальную базу данных как потенциальных участников переписной кампании. В сентябре 2020 года им позвонят и спросят, хотят ли они все еще работать переписчиками.

Сколько людей предстоит обойти

Число переписчиков определено из расчета, что на каждого придется в среднем 550 человек, которых предстоит переписать. Для сравнения, в ходе предыдущей переписи 2010 года нагрузка на одного переписчика была меньше - 400 человек. Дело в том, что перепись впервые пройдет в многоканальном формате - можно дождаться переписчика дома, можно переписать семью самостоятельно на портале госуслуг, а можно прийти в МФЦ "Мои документы".

В городах счетный участок может представлять собой несколько многоэтажных домов, на селе - всю деревню или несколько населенных пунктов. Передвигаться предстоит на общественном транспорте.

В "опасные" квартиры, список которых предоставляют органы МВД, переписчики идут только вместе с полицейскими. Перепись на закрытых объектах (воинские части, колонии и так далее) проводят сотрудники этих учреждений, обычным переписчикам туда идти не придется.

Кто контролирует работу переписчика

Убедиться в том, что переписчики действительно обходили квартиры, а не заполнили переписные листы дома, должны полевые контролеры. Наказание для нечестных переписчиков не предусмотрено, им просто не заплатят зарплату. Теперь переписчиков будет проконтролировать проще благодаря планшетам с GPS-навигацией.

Что там с зарплатой

Зарплаты переписчиков еще не определены. В ходе Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года они получили по 16 200 рублей чистыми.

А если я безработный

Согласно законопроекту, который подготовило Минэкономразвития, безработные сохранят свой статус и право на пособие в случае участия в проведении или обработке результатов переписи.

Какую экипировку получат переписчики

Переписчики будут одеты в накидку со светоотражающими элементами. На нее будет наноситься логотип ВПН-2020. Для работы в темное время суток у них будет специальный фонарь. Кроме того, им будет выдаваться сумка-портфель для хранения и переноски бумаг, планшета и др. Каждый переписчик будет иметь специальное удостоверение. Визуально кроме накидки переписчика можно будет узнать по шарфу с логотипом ВПН-2020.

Участие в переписи - отличный шанс для первого заработка. Подойдет и безработным - они сохранят право на пособие.