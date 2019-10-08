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08.10.2019 17:51
Рубрика: Спорт

Как выглядит газон "Лужников", где Россия встретится с Шотландией. Там почти год не играли в футбол (фото)

Текст, фото: Артем Локалов
Сборная России после победного матча с Испанией 1 июля 2018-го в 1/8 финала чемпионата мира ни разу не играла в "Лужниках".
Сборная России впервые после ЧМ-2018 сыграет на поле "Лужников". Сборная России впервые после ЧМ-2018 сыграет на поле "Лужников".
Сборная России впервые после ЧМ-2018 сыграет на поле "Лужников".

Товарищеские встречи, игры Лиги наций и отборочного турнира Евро-2020 команда проводила на стадионах, построенных к ЧМ-2018 в других регионах.

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
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"Лужники" не видели матчи сборных на протяжении почти полутора лет. В футбол на главном стадионе Москвы играют крайне редко. Последний футбольный матч состоялся здесь почти год назад - в ноябре 2018-го ЦСКА проиграл чешской "Виктории".

Армейцы все три домашних игры в Лиге чемпионов, как известно, провели именно в "Лужниках". В этом году такой вариант рассматривали в "Локомотиве", но в итоге решили играть, как и в прошлом году, в Черкизове.

Газон в "Лужниках" в порядке. В среду, накануне матча, тренировку там проведет команда Шотландии. Сборная России будет тренироваться только на базе в Новогорске.

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