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Рубрика: Происшествия

Жить с семьей не разрешили

Калви и Дельпалю продлили домашний арест по делу Baring Vostok
Текст: Иван Егоров
Российская газета - Федеральный выпуск № 226(7984)
Басманный суд продлил домашний арест основателю инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви до 13 января. На тот же срок продлен домашний арест и советнику фонда, гражданину Франции Филиппу Дельпалю. Калви и Дельпаля, а также других фигурантов обвиняют в хищении 2,5 миллиардов рублей у банка "Восточный".

На заседании суда защита и сам Калви возражали против продления домашнего ареста и просили суд избрать более мягкую меру пресечения в виде залога либо запрета определенных действий.

Майкл Калви на заседании суда заявил, что не обвиняет Алексея Кордичева в том, что он дал неправдивые или частично обманчивые показания

Филипп Дельпаль также заявил в суде о своей невиновности и о ложных показаниях, данных в ходе следствия членом совета директоров банка "Восточный" Шерзодом Юсуповым. По его словам, банку не был причинен ущерб, он получил прибыль. При этом он попросил суд разрешить ему работать и воссоединиться с семьей, так как он отбывает домашний арест по другому адресу. Однако в этих ходатайствах было отказано.

Дело "Седьмой студии" снова направлено на рассмотрение в Мещанский суд

По делу обвиняемыми также проходят директор по инвестициям Baring Vostok Иван Зюзин, партнер в области медиа Ваган Абгарян, председатель совета директоров Норвик-банка, бывший глава банка "Восточный" Алексей Кордичев и гендиректор "Первого коллекторского бюро" Максим Владимиров. Кордичев стал единственным фигурантом дела, который признал вину и дал показания на остальных фигурантов. Майкл Калви на заседании суда во вторник заявил, что не обвиняет в Кордичева в том, что он дал неправдивые или частично обманчивые показания. Наоборот, по его словам, все акционеры банка должны поблагодарить его за эту сделку, потому что она спасла банк.

Как считает следствие, Калви с топ-менеджером Baring Vostok французом Филиппом Дельпалем и иными неустановленными лицами убедили акционеров "Восточного" поддержать соглашение об отступном, по которому вместо возврата 2,5 миллиарда рублей долга банку было передано 59,9 процента акций компании International Financial Technology Group, которые реально почти ничего не стоили. Сам Калви заявил в суде о своей невиновности. По его мнению, уголовное дело против него связано с бизнес-конфликтом. Американский инвестор заявил суду, что сделка по продаже акций была прозрачной, и предложил продать спорный пакет на рынке, чтобы подтвердить его реальную стоимость.

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