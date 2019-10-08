Кардиологи рассказали, как желудок предупреждает о сердечном приступе

В Американской ассоциации кардиологов заявили, что примерно 90% женщин в определенный период жизни имеют один или несколько факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний. Однако специалисты успокоили - 80% недугов можно предотвратить.

Для этого следует раз в год проходить профилактическое обследование, спать около восьми часов сутки, вовремя снимать стрессы (главные помощники - хороший сон и сбалансированное питание), сообщить врачу о возможных осложнениях при беременности, если они были, и знать симптомы сердечного приступа.

К последним относятся как "классические" признаки - боль и дискомфорт в груди, одышка, так и специфические. Как пояснили кардиологи, особенно у женщин близкий сердечный приступ порой проявляется в некоторой степени необычно.

- Может без причины возникнуть ощущение, что желудок как будто переполнен. Также признаком надвигающегося сердечного приступа может быть тошнота. Кроме того, насторожить должны боль в спине - обычно с левой стороны - и боль в плече, - отметили кардиологи.