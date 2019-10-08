Кириенко рассказал о новых направлениях конкурса "Лидеры России"

У конкурса управленцев "Лидеры России" может появиться еще больше профессиональных направлений.

Об этом заявил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. "У нас сейчас появился целый ряд предложений про управленцев в культуре. Есть вопрос про управленцев в образовании, в просвещении, скорее. Может быть, еще и в других отраслях. Давайте попробуем", - сказал он, выступая на пресс-конференции, посвященной презентации новых правил и содержания проекта.

Ранее организаторы "Лидеров России" приняли решение запустить в новом сезоне несколько профессиональных направлений: "Здравоохранение", "Наука", "Финансы и технологии".

На вопрос журналистов, может ли конкурс "Лидеры России" оказать помощь в поиске перспективных политиков перед выборами в Госдуму 2021 года, Кириенко ответил, что для этого есть другие форматы.

"Были такие идеи, посмотрим. Но пока все-таки моя точка зрения заключается в том, что политическое лидерство должно проявляться в процессе реальной политической деятельности", - пояснил он и указал на то, что в политике открытые механизмы для роста уже есть. "Они начинаются с муниципальных выборов, продолжаются выборами в законодательные собрания, городские думы регионов, выборами мэров городов и губернаторов, выборами депутатов. Я, честно говоря, считаю, что с точки зрения политики, главный фактор - это все-таки доверие людей, способность защищать интересы людей", - заключил представитель Кремля. В качестве кадрового конкурса в политике можно также рассматривать процедуру "праймериз", добавил он.