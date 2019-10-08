Климов: В СФ есть доказательства подготовки массовых беспорядков в Москве

Члены временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета располагает доказательствами подготовки в Москве массовых беспорядков в период выборов. Об этом заявил во вторник глава комиссии Андрей Климов.

"У сенаторской комиссии есть материалы о намеренной подготовке массовых беспорядков в Москве", - сказал он, добавив, что эти акции "удивительным образом" вписываются в планы частной разведывательной компании, которая действует в интересах правительства США.

Сенаторы подготовили доклад по итогам мониторинга внешнего вмешательства в выборы этого года. Они пришли к выводу, что в ходе избирательных кампаний разного уровня применялись так называемые мозаичные технологии, "когда отдельные события не обязательно носят явно противоправный характер, воспринимаются как стечение обстоятельств, ничего общего не имеющих с внешними обстоятельствами, лишь в совокупности оказываются элементами общего плана действий по атаке на российский суверенитет".

"Наши исследования показывают, что попытки вмешательства в избирательный процесс в РФ были, но итоговые результаты оказались не те, на которые рассчитывали организаторы", - заявил Андрей Климов. При этом он призвал сенаторов не терять бдительности и вести разъяснительную работу в своих регионах о характере внешнего вмешательства в российские выборы.