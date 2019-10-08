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08.10.2019 17:03
Рубрика: Власть

Климов: В СФ есть доказательства подготовки массовых беспорядков в Москве

Текст: Галина Мисливская
Члены временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета располагает доказательствами подготовки в Москве массовых беспорядков в период выборов. Об этом заявил во вторник глава комиссии Андрей Климов.
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

"У сенаторской комиссии есть материалы о намеренной подготовке массовых беспорядков в Москве", - сказал он, добавив, что эти акции "удивительным образом" вписываются в планы частной разведывательной компании, которая действует в интересах правительства США.

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
Госдума: Данные о попытках вмешаться в выборы в РФ подтверждаются

Сенаторы подготовили доклад по итогам мониторинга внешнего вмешательства в выборы этого года. Они пришли к выводу, что в ходе избирательных кампаний разного уровня применялись так называемые мозаичные технологии, "когда отдельные события не обязательно носят явно противоправный характер, воспринимаются как стечение обстоятельств, ничего общего не имеющих с внешними обстоятельствами, лишь в совокупности оказываются элементами общего плана действий по атаке на российский суверенитет".

"Наши исследования показывают, что попытки вмешательства в избирательный процесс в РФ были, но итоговые результаты оказались не те, на которые рассчитывали организаторы", - заявил Андрей Климов. При этом он призвал сенаторов не терять бдительности и вести разъяснительную работу в своих регионах о характере внешнего вмешательства в российские выборы.

Власть Работа власти Внутренняя политика Власть Работа власти Госуправление Законодательная власть Совет Федерации Итоги выборов 8 сентября 2019 года
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