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08.10.2019 21:14
Рубрика: Общество

Билет в будущее

Кого возьмут в новый "Ноев ковчег"
Текст: Сергей Деменко
Российская газета - Федеральный выпуск № 226(7984)
Всемирный потоп, падение астероида, перемена полюсов... Катастрофические сценарии, которые в последнее время "выдают" вполне серьезные ученые, зашкаливают. Скажем, в новом докладе экспертов ООН заявлено, что к концу века из-за глобального потепления уровень океана поднимется на 1,1 метра. Пострадают более чем 700 миллионов человек, некоторые прибрежные города и даже целые страны рискуют стать необитаемыми.
Катастрофические сценарии, которые в последнее время "выдают" вполне серьезные ученые, зашкаливают. Фото: Photoxpress Катастрофические сценарии, которые в последнее время "выдают" вполне серьезные ученые, зашкаливают. Фото: Photoxpress
Катастрофические сценарии, которые в последнее время "выдают" вполне серьезные ученые, зашкаливают. Фото: Photoxpress

И вот новая страшилка. На этот раз от новозеландских ученых: Мэтт Бойд и Ник Уилсон решили найти на планете "Ноев ковчег", где земляне могут спастись в случае... глобальной пандемии. Почему выбрана именно эта напасть?

Фото: depositphotos.com
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По мнению новозеландцев, причиной могут стать открытия в области биотехнологии, которыми сейчас так увлеченно занимаются в ведущих лабораториях мира, нередко не беспокоясь, к каким непредсказуемым для всего человечества последствиям они могут привести. Генные манипуляции, появление различных химер, могут выйти из-под контроля науки и попасть в мир, вызвав пандемию неизвестной болезни. Против которой просто не окажется противодействия.

Именно такой вариант и смоделировали Мэтт Бойд и Ник Уилсон. Что показал их компьютер? У какой-то части землян есть шанс выжить, если она правильно выберет место, где напасть можно переждать, а затем возродиться заново? Этим спасением мог бы стать достаточно крупный остров или островное государство.

"Возбудители болезней легко преодолеют сухопутные границы, поэтому изолированный самодостаточный остров мог бы сохранить технологически развитую популяцию, которая могла бы населить Землю после катастрофы", - утверждают ученые.

Они рассматривали несколько возможных убежищ, не имеющих сухопутных границ и не связанные мостами с другими странами, с населением более 250 тысяч человек.

Учитывалось географическое положение, наличие природных ресурсов, а также политические и социальные особенности общества. В итоге было отобрано 20 благоприятных государств, которые ранжировали по шкале от нуля (непригодное для выживания) до одного (наиболее пригодное). А наиболее привлекательными названы три: Австралия (оценка 0,71), Новая Зеландия (0,68) и Исландия (0,64). У них есть все необходимое, чтобы сохранить человечество во время глобальной пандемии и стать основой для построения нового общества.

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"Это страны с высоким ВВП, самодостаточные в производстве продуктов и добыче энергии, а также достаточно отдаленные от других государств", - подытоживают ученые.

Позади этой тройки оказались Япония, Барбадос, Куба, Ямайка, Фиджи: этим островным странам не хватает ресурсов, в том числе энергоносителей, а также социального капитала и политической стабильности для эффективного взаимодействия людей после катастрофы, - поясняют Бойд и Уилсон.

По мнению специалистов, подобный рейтинг может стать "страховым полисом" на случай, если пандемия все-таки начнется. Однако они не сообщают, во что он обойдется, сколько землян смогут им воспользоваться, по какому принципу будут отбирать этот "спасательный контингент будущего". Но это уже другой вопрос.

Общество Наука
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